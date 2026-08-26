Kinder-Daten verarbeitet: Hohe Strafe für TikTok

Die Vorwürfe betreffen sowohl die Nutzung der Kurzvideo-Plattform ohne Registrierung als auch registrierte Konten. Insgesamt stellte die Behörde fünf Verstöße gegen das brasilianische Datenschutzgesetz fest. Neben der Geldstrafe muss ByteDance unrechtmäßig erhobene Daten löschen und einen Plan für einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen umsetzen.