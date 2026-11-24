Der Crash ereignete sich gegen 17.10 Uhr auf der A12 bei Pettnau in Richtung Arlberg. Laut ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei nahm der Unfall seinen Ausgang, als ein 56-jähriger einheimischer Pkw-Lenker auf das vor ihm fahrende Fahrzeug eines 59-jährigen Landsmanns auffuhr. In diesem Wagen befand sich auch dessen 60-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz.