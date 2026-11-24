Neue Details zu der Massenkarambolage Montagabend auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Pettnau: In den Unfall waren nicht weniger als 14 Fahrzeuge verwickelt. Neun Personen wurden verletzt, darunter ein Kind. Die Autobahn war insgesamt zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.
Der Crash ereignete sich gegen 17.10 Uhr auf der A12 bei Pettnau in Richtung Arlberg. Laut ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei nahm der Unfall seinen Ausgang, als ein 56-jähriger einheimischer Pkw-Lenker auf das vor ihm fahrende Fahrzeug eines 59-jährigen Landsmanns auffuhr. In diesem Wagen befand sich auch dessen 60-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz.
„In weiterer Folge konnten mehrere nachkommende Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhren aufeinander auf“, heißt es vonseiten der Polizei. Insgesamt waren nicht weniger als 14 Fahrzeuge mit 16 Insassen – 14 Lenker und zwei Beifahrer – in den Unfall verwickelt.
Neun Insassen verletzt, darunter ein Kind
Bei dem Unfall wurden laut den Ermittlern insgesamt neun Insassen verletzt. „Eine Person erlitt mittelschwere Verletzungen, acht weitere Personen, darunter ein Kind, wurden leicht verletzt.“ Die medizinische Erstversorgung der Unfallbeteiligten stand zunächst im Vordergrund.
Eine genaue Klärung des Unfallhergangs und der Ursache stehe deshalb noch aus. Dafür seien weitere Ermittlungen sowie ausführliche Befragungen der beteiligten Fahrzeuglenker und Beifahrer erforderlich, hieß es.
Bei sämtlichen beteiligten Lenkern wurden Alkotests durchgeführt. Alle Ergebnisse waren negativ, so die Ermittler.
Elf Fahrzeuge abgeschleppt
Die Aufräum- und Bergungsarbeiten gestalteten sich umfangreich. Drei Fahrzeuglenker konnten die Unfallstelle mit ihren Pkw selbstständig verlassen. Die übrigen Fahrzeuge mussten von insgesamt sieben Abschleppfahrzeugen abtransportiert werden. Die A12 war im Bereich der Unfallstelle bis 19.38 Uhr komplett gesperrt.
Insgesamt waren 15 Rettungswagenbesatzungen mit Notärzten, vier Fahrzeuge der Feuerwehr mit 24 Einsatzkräften sowie sechs Fahrzeuge der Asfinag samt Besatzungen vor Ort.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.