Lang dauert sie ja schon, die Winterpause im Fußball-Unterhaus. Aber wie vertreiben sich die Klubs eigentlich die Zeit? Abseits von Trainingslagern – meist im Februar – finden auch im Herbst noch einige Einheiten statt. Ein ungewöhnlichen Weg ging am Freitag Salzburger Liga-Spitzenklub Straßwalchen.
Trainer Maxl Scharrer lud nämlich im Volksgarten zur Eishockey-Einheit. „Bis auf zwei Spieler konnte das kaum jemand, aber es hat allen richtig Spaß gemacht“, berichtete er im Anschluss von der Einheit in der Eisarena.
Ex-Profi Scharrer selbst trainierte seit seiner Ankunft in Salzburg einmal wöchentlich bei der damaligen Oilers-Hobbytruppe mit, hatte davor an der Seite von Andi Herzog in Wien schon Erfahrung gesammelt. „Es reicht also, um fünf Leute auszuspielen und ein Tor zu erzielen“, grinste der 52-Jährige, der als einziger mit eigener Ausrüstung kam.
Stand manch einer erstmals auf Kufen am Eis und lief sich mit dem Pinguin ein, war es für alle aber eines: ein tolle Einheit fürs Teamgefüge. Als Schwede natürlich im Vorteil war Quincie McIntosh-Gustafsson, der Stürmer Chudoba mittels Bodycheck abräumte. Indes stellte sich „Co“ Adem Karakaya – auch erstmals auf Eis – ins Tor.
Ab Dienstag beginnt für die Flachgauer die Hallen-Saison mit Trainings in der heimischen Dorfinger-Halle. Auch selten: Das Team steigt bereits am 11. Jänner mit gestoppten Kilometerläufen wieder in die Frühjahrsvorbereitung ein. Die Sportart gewechselt hat man zuvor erst einmal: „Da haben wir in Mattsee die Sandplätze für ein internes Beachvolleyball-Turnier gemietet.“ Zwecks der Abwechslung. „Damit man nicht immer das Gleiche tut“, betont Scharrer. Der weiß: „Nichts war cooler als danach die Jungs in der Kabine zu sehen, wie sie sich gegenseitig erzählt haben, was alles auf dem Eis passiert ist.“
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