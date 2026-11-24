Ab Dienstag beginnt für die Flachgauer die Hallen-Saison mit Trainings in der heimischen Dorfinger-Halle. Auch selten: Das Team steigt bereits am 11. Jänner mit gestoppten Kilometerläufen wieder in die Frühjahrsvorbereitung ein. Die Sportart gewechselt hat man zuvor erst einmal: „Da haben wir in Mattsee die Sandplätze für ein internes Beachvolleyball-Turnier gemietet.“ Zwecks der Abwechslung. „Damit man nicht immer das Gleiche tut“, betont Scharrer. Der weiß: „Nichts war cooler als danach die Jungs in der Kabine zu sehen, wie sie sich gegenseitig erzählt haben, was alles auf dem Eis passiert ist.“