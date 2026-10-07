Finnland stoppt Arbeiten für Google-Rechenzentren

Google hatte im September Investitionen in Höhe von 13 Milliarden Euro an vier Standorten in Finnland angekündigt – die bislang größte Einzelinvestition für neue Rechenzentren des Konzerns in Europa. Neue Rechenkapazitäten gelten als wichtige Ressource für Cloud- und KI-Anwendungen. Zugleich sorgen der immense Stromverbrauch der Anlagen und mitunter auch der Wasserverbrauch immer wieder für Debatten über die Umweltauswirkungen.