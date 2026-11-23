Mit Platz drei im Cup und der Einführung eines neuen Westliga-Formats hat sich bei den Wasserballern von Paris Lodron Salzburg zuletzt einiges getan. Sorgenfalten bereitet dem Klub, der in Rif beheimatet ist, aber weniger die neue Saison, die am Wochenende beginnt, sondern die Zukunftsperspektive.
Wie schon die abgelaufene Saison in der Herren-Bundesliga beendeten die Paris Lodron-Herren den heimischen Cup-Bewerb zuletzt auf Rang drei. Dabei hat sich personell einiges getan. „Wir haben radikal verjüngt, jetzt viele Spieler rund ums Baujahr 2007“, weiß der sportliche Leiter Christian Stickler. Zudem knüpfte man bei internationalen Einsätzen Kontakte, konnte so zwei junge Tschechen an die Salzach locken. Wenn die neue Ligasaison am Wochenende bei Dominator Wien beginnt, ist die Marschroute klar: „Wir wollen die beiden Großen ärgern und Nadelstiche setzen“, sagt Stickler. Zudem cool: Mit einem Westliga-Format als Saisoneröffnung setzte man in der kleinen Szene neue Reize. Das sorgt etwa am 5. Dezember für Heimspiele gegen Innsbruck und Verona.
Der Blick nach vorne richtet sich aber bereits Richtung 2029, wenn die Schwimmbahnen in Rif um- und ausgebaut werden. Derzeit nehmen die Wasserratten noch mit dem Trainingsbecken daheim vorlieb. Aber dann? „In Wahrheit wissen wir nicht, wie es dann weitergeht.“ Einfach ein Jahr pausieren könnte das Ende für den Verein mit knapp 100 Mitgliedern bedeuten.
Dabei blickt man beim Klub mit dem Kürzel PLS auf Erfahrungswerte zurück. Als man zuletzt Alternativen brauchte, organisierte der damalige Chef der Landessportorganisation, Walter Pfaller, Busse nach Freilassing, Linz und St. Wolfgang. Das Bad am Wolfgangsee hat mittlerweile seine Pforten geschlossen. Trotzdem stellt sich Stickler die Frage, ob man dann mit Zwölfjährigen 200 Kilometer ins Training fahren soll, das spätabends stattfindet.
Hoffen auf Interimslösung
Fakt ist: Das geplante Hallenbad in Seekirchen ist ebensowenig Realität wie eine erst vorangetriebene, zuletzt aber wieder aufgeschobene Überdachung im Leopoldskroner Freibad. „Das ließe sich alles machen, auch mobil“, betont Stickler. Der aber auch um den fehlenden politischen Willen und den Vorrang der Kultur in Salzburg weiß. Dennoch problematisch: Die Zeit läuft davon.
In Ungarn gibt es über 30 50-Meter-Bahnen. In ganz Österreich aber nur fünf.
Christian Stickler zieht einen Vergleich zum Nachbarland Ungarn
Ein Vergleich gibt besonders zu denken: Während etwa die 400.000-Einwohner-Stadt Zürich über mehr als 20 öffentliche Bademöglichkeiten verfügt und Ungarn über 30 50-Meter-Bahnen hat, gibt es in ganz Österreich nur deren fünf. Trotzdem gelingt es etwa der Schwimmunion Salzburg regelmäßig, Talente anzulocken, die im Osten viel bessere Möglichkeiten hätten. „Rif ist eh ein Eldorado für uns in Salzburg. Aber sonst gibt es leider nichts.“ Was auch damit zusammenhängt, dass im Paracelsusbad, wo der Sportchef einst selbst den Wasserballsport kennen lernte, keine Kapazitäten mehr zur Verfügung stehen.
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