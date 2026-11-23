Wie schon die abgelaufene Saison in der Herren-Bundesliga beendeten die Paris Lodron-Herren den heimischen Cup-Bewerb zuletzt auf Rang drei. Dabei hat sich personell einiges getan. „Wir haben radikal verjüngt, jetzt viele Spieler rund ums Baujahr 2007“, weiß der sportliche Leiter Christian Stickler. Zudem knüpfte man bei internationalen Einsätzen Kontakte, konnte so zwei junge Tschechen an die Salzach locken. Wenn die neue Ligasaison am Wochenende bei Dominator Wien beginnt, ist die Marschroute klar: „Wir wollen die beiden Großen ärgern und Nadelstiche setzen“, sagt Stickler. Zudem cool: Mit einem Westliga-Format als Saisoneröffnung setzte man in der kleinen Szene neue Reize. Das sorgt etwa am 5. Dezember für Heimspiele gegen Innsbruck und Verona.