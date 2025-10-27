Rechenzentren: Hier „wohnt“ Künstliche Intelligenz

Newport in Wales ist etwas kleiner als Linz und war einst ein Hotspot der britischen Stahlindustrie. Doch die hat ihre besten Jahre hinter sich, „Brexit“ und die Deindustrialisierung haben Tausende Jobs gekostet – es gibt viel Leerstand in den alten Industriegebieten. Aber auch neue Impulse: Microsoft hat eine stillgelegte Radiatorfabrik gekauft und sie abgerissen, um die Teile in ein Rechenzentrum zu verwandeln. Krone+ hat sich auf der Baustelle des neuen Mega-Rechenzentrums genauer umgesehen.