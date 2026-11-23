Der WAC bleibt als Tabellenletzter weiterhin ganz tief in der Krise. Jetzt wurde mit Michael Wagner (50) ein Sportbeirat installiert. Was Popsängerin Christl Stürmer damit zu tun hat, welche Aufgaben auf den Ex-Teamspieler warten, wo er die Probleme sieht und wie er in den Transfer-Winter (Giacomo Vrioni erlitt einen Kreuzbandriss!) blickt – all das verrät der engagierte Ex-Austria-Wien-Profi im Interview mit der „Krone“.