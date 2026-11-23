Der WAC bleibt als Tabellenletzter weiterhin ganz tief in der Krise. Jetzt wurde mit Michael Wagner (50) ein Sportbeirat installiert. Was Popsängerin Christl Stürmer damit zu tun hat, welche Aufgaben auf den Ex-Teamspieler warten, wo er die Probleme sieht und wie er in den Transfer-Winter (Giacomo Vrioni erlitt einen Kreuzbandriss!) blickt – all das verrät der engagierte Ex-Austria-Wien-Profi im Interview mit der „Krone“.
Der WAC steckt tief in der Krise. Zudem zog sich nun auch Stürmer Giacomo Vrioni (wie zuvor Kapitän Nico Wimmer!) einen Kreuzbandriss zu – die Saison ist für ihn damit gelaufen! In der Organisation soll nun Michael Wagner den Karren aus dem Dreck ziehen. Der 50-jährige Ex-Teamspieler und ehemalige Austria-Wien-Sportdirektor wurde als Sportbeirat engagiert, spricht mit der „Krone“ darüber.
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