Die Niederländerin Jeanine Grasmeijer zählte zu den besten Freitaucherinnen der Welt. Schon mit 20 Jahren brach sie den Weltrekord in der „Free Immersion“, einer Disziplin des Apnoetauchens – doch nun ist sie tot.
„Mit großer Trauer teilen wir mit, dass Jeanine Irina Grasmeijer am 16. November 2026 im Alter von 33 Jahren verstorben ist“, gaben die trauernden Angehörigen am Samstag auf Facebook den Tod ihrer Liebsten bekannt.
Grasmeijer zählte zu den besten Freitaucherinnen der Welt. 2013 tauchte sie mit nur einem Atemzug und ohne Antriebshilfen in 90 Metern Tiefe. Weltrekord, mit nur 20 Jahren. Drei Jahre verbesserte sie diesen selbst noch einmal, tauchte in 3 Minuten und 46 Sekunden auf 92 Metern Tiefe.
2012 stellte sie einen weiteren Rekord auf, indem sie flach am Wasser liegend ihren Atem unfassbare sechs Minuten und 31 Sekunden anhalten konnte. 2015 wurde Grasmeijer außerdem Weltmeisterin in der „Free Immersion“ auf Zypern.
„Liebevolle, lebensfrohe Frau“
„Sie war eine liebevolle, lebensfrohe, unternehmungslustige und starke Frau. Keine Herausforderung war ihr zu groß, und wenn sie ein Ziel vor Augen hatte, verfolgte sie dieses entschlossen. Sie hat das Leben vieler Menschen berührt, und die Erinnerungen an sie werden uns für immer begleiten“, heißt es weiter.
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