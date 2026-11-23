Grasmeijer zählte zu den besten Freitaucherinnen der Welt. 2013 tauchte sie mit nur einem Atemzug und ohne Antriebshilfen in 90 Metern Tiefe. Weltrekord, mit nur 20 Jahren. Drei Jahre verbesserte sie diesen selbst noch einmal, tauchte in 3 Minuten und 46 Sekunden auf 92 Metern Tiefe.

2012 stellte sie einen weiteren Rekord auf, indem sie flach am Wasser liegend ihren Atem unfassbare sechs Minuten und 31 Sekunden anhalten konnte. 2015 wurde Grasmeijer außerdem Weltmeisterin in der „Free Immersion“ auf Zypern.