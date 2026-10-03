„Der Dialog zum Rechenzentrum war wichtig!“

Die Plätze bei der Info-Veranstaltung zum geplanten Rechenzentrum von CloudHQ in Leopoldsdorf, Bezirk Bruck an der Leitha, waren abgezählt – 100 Bürger durften dabei sein. Das Ambiente beim Heurigen war mit Getränken und Broten rustikal, die Stimmung sachlich und ruhig. Bevor es ans Eingemachte ging, grenzte Fritz Blasnek, ÖVP-Bürgermeister von Leopoldsdorf, nochmals die Rolle der Gemeinde klar ab: „Die Gemeinde hat keine technische Genehmigung für ein Rechenzentrum erteilt. Ihre wesentliche Aufgabe lag bislang in der örtlichen Raumordnung. Der Gemeinderat hat die Bauhöhe von rund 25 Metern ermöglicht und damit auch die Möglichkeit geschaffen, einen Raumordnungsvertrag abzuschließen.“ In diesem konnten unter anderem Grundabtretungen im Bereich des Petersbaches, Begrünungsmaßnahmen, Photovoltaik sowie ein Infrastrukturbeitrag von neun Millionen Euro vertraglich gesichert werden. „Die Verwendung dieser Mittel ist für Verkehrsmaßnahmen, Petersbachbrücke und Entwässerung und Begrünungen vorgesehen“, sagt der Ortschef.