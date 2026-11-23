Michael Gruber: „Mein Herz blutet extrem“

Ob die Einführung einer neuen Liga, der Velocity Ski League (VSL/geplant ab 2027), mit kurzen, kompakten Wettkämpfen die Wende herbeiführt, steht in den Sternen. Es ist allerdings der wohl letzte Strohhalm, an den sich viele klammern. Die Nordische Kombination hat nur dann eine Zukunft, wenn sie für 2034 wieder ins Programm der Spiele aufgenommen wird. „Ansonsten wird’s wie beim Naturbahnrodeln. Einige Nationen bestreiten semiprofessionell ein paar Bewerbe“, sagen Experten hinter vorgehaltener Hand. Die „Krone“ hörte sich deshalb im Kombi-Zirkus um. „Mein Herz blutet extrem“, sagt Olympiasieger Michael Gruber. „Die Fehler sind schon vor Jahren passiert. Es hieß, wir müssen mit dem Springen und Laufen zeitlich zusammenrücken, aber das ist nie umgesetzt worden.“