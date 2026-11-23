Nach dem Rauswurf bei Olympia geht es für die Nordische Kombination um alles – kompaktere Bewerbe, eine neue Liga und kürzere Pausen sollen die Zukunft der Zweikämpfer sichern. Diese Woche startet der Weltcup in Ruka (Finnland) in die neue Saison.
Neue Formate, kürzere Pausen, spektakulärere Bewerbe und eine völlig neue Liga! In der Nordischen Kombination lassen die Entscheidungsträger nichts unversucht, um das Überleben der Sportart zu sichern. Ob das klappt, ist ungewiss!
Rückblick: Im Sommer 2026 wurden die nordischen Zweikämpfer aus dem Olympiaprogramm geworfen. Der Vorwurf: Zu wenige Nationen kämpfen um die Podestplätze, die TV-Zahlen waren während der Winterspiele 2026 in Italien zu gering. Das Entsetzen war groß, vor allem auch beim Skiweltverband FIS. Dabei hatte der den ganzen Schlamassel zu verantworten, da er jahrelang keinen Fokus auf die Sparte richtete. Als die Bosse den Ernst der Lage erkannten, war es zu spät.
Michael Gruber: „Mein Herz blutet extrem“
Ob die Einführung einer neuen Liga, der Velocity Ski League (VSL/geplant ab 2027), mit kurzen, kompakten Wettkämpfen die Wende herbeiführt, steht in den Sternen. Es ist allerdings der wohl letzte Strohhalm, an den sich viele klammern. Die Nordische Kombination hat nur dann eine Zukunft, wenn sie für 2034 wieder ins Programm der Spiele aufgenommen wird. „Ansonsten wird’s wie beim Naturbahnrodeln. Einige Nationen bestreiten semiprofessionell ein paar Bewerbe“, sagen Experten hinter vorgehaltener Hand. Die „Krone“ hörte sich deshalb im Kombi-Zirkus um. „Mein Herz blutet extrem“, sagt Olympiasieger Michael Gruber. „Die Fehler sind schon vor Jahren passiert. Es hieß, wir müssen mit dem Springen und Laufen zeitlich zusammenrücken, aber das ist nie umgesetzt worden.“
Die VSL, hinter der mit dem US-Amerikaner Bill Demong unter anderem ein Olympiasieger von Vancouver 2010 steht, verspricht mehr Spektakel. Im Hintergrund wird sogar an einem Teamformat gearbeitet, bei dem zeitgleich gesprungen und gelaufen wird. „Wir brauchen kein Kasperltheater und dürfen die Kombination nicht ins Lächerliche ziehen“, sagt mit Thomas Rettenegger einer der weltbesten Athleten. Zugleich betont er: „Ich bin für alles offen und finde dieses Format interessant. Es geht vor allem darum, dass das IOC es gut findet und ,Ja’ zur Wiederaufnahme sagt.“
Bleibt’s beim Nein, droht der Kombi weitgehend das Aus. Selbst ÖSV-Boss Mario Stecher erklärte bereits, dass der Skiverband die Sportart in ihrer aktuellen Form nur noch bis 2028/29 weiterführen kann. In kleineren, finanzschwächeren Verbänden kracht es bereits jetzt an allen Ecken und Enden.
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