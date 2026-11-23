Susanne Bräuer ist eine bekanntlich überaus engagierte Tierheimleiterin in Graz, arbeitet weit über ihre Arbeitsstunden hinaus, Beruf ist für sie Berufung – aber dieser Fall brachte auch sie fast an ihre Grenzen. 297 (!) Wellensittiche wurden ihr gebracht. „Eine Privatperson hatte diese Riesenanzahl in einer Altbauwohnung in Graz gehalten“, schildert sie. Als diese ins Spital musste, waren die Vögel schnellstmöglich zu versorgen.