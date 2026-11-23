Höchst gefordert ist derzeit das steirische Landestierheim: Hunderte Wellensittiche wurden aus einem Haushalt abgegeben.
Susanne Bräuer ist eine bekanntlich überaus engagierte Tierheimleiterin in Graz, arbeitet weit über ihre Arbeitsstunden hinaus, Beruf ist für sie Berufung – aber dieser Fall brachte auch sie fast an ihre Grenzen. 297 (!) Wellensittiche wurden ihr gebracht. „Eine Privatperson hatte diese Riesenanzahl in einer Altbauwohnung in Graz gehalten“, schildert sie. Als diese ins Spital musste, waren die Vögel schnellstmöglich zu versorgen.
Susanne Bräuer und ihr Team funktionierten in höchster Eile Katzengehege für die Vögel um, holten Äste und Zweige, um es vogelgerecht wohnlich zu machen, besorgten die nötigen Mengen an Futter. „Wir konnten zum Glück alle bei uns gut unterbringen“, so Bräuer. Aber der Aufwand ist enorm – allein das Putzen der Gehege mit 300 Wellensittichen ist natürlich ein riesiger Aufwand.
Doch die Tiere sind, wie der umfassende Check von Leiter und Tierarzt Thomas Mrko ergab, gesund und wurden gut gehalten. Damit können sie auch vergeben werden. Susanne Bräuer hofft auf gute Plätze und viele Interessenten, weist aber darauf hin: „Bitte überlegen Sie im Vorfeld, ob Sie einem Vogel das geeignete Umfeld bis an dessen Lebensende bieten können.“
Das Landestierheim betreut derzeit neben den Vögeln Dutzende Hunde und Katzen – darunter auch immer noch „Buster“, einen entzückenden Shar Pei, der noch kein Jahr alt ist, aber schon seit vielen Monaten im Tierheim lebt und sich so sehr eine eigene Familie wünscht
Alle Infos: www.landestierschutzverein.at – Spendenkonto: AT 676 00 000 000 777 2719
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