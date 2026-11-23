Nacktbilder von Opfer sollen „Lust auf Buch“ machen

Das Magazin „Le Canard Enchaîné“ berichtete über die Werbekampagne – und fragte kritisch nach, warum die umstrittenen Aufnahmen mitgeschickt wurden. Der Verlag erklärte daraufhin, die Bilder sollten „Lust darauf machen“, das Buch zu lesen. Die Autorin behauptet darin, dass mutmaßliche Opfer von Gewalt davon sprechen, beherrscht worden zu sein, um keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Die Vergewaltigungsbilder würden belegen, dass Pelicot „weder eine Heilige noch rein“ sei, rechtfertigte die Verlagschefin gegenüber dem Magazin die pietätlose Aussendung.