Opfer sei mitschuldig
Verlag wirbt mit Bildern von Pelicots Missbrauch
Um ein neues Buch zu bewerben, hat ein Verlag Aufnahmen des Missbrauchs von Gisele Pelicot an Medien verschickt. Das Vergewaltigungsopfer wird in dem Buch sogar als mitschuldig an den an ihr begangenen Straftaten durch ihren eigenen Ehemann Dominique Pelicot bezichtigt.
Auf unfassbare geschmacklose Weise macht der Verlag Tinbad auf das neueste Werk der französischen Psychoanalytikerin Sabine Prokhoris aufmerksam. Mit dem Pressetext wurden Aufnahmen per E-Mail mitgeschickt, die Pelicot nackt zeigen und ohne ihr Wissen aufgenommen wurden. Damit soll das Buch „Emprises, les impasses d‘une success story“ (übersetzt auf Deutsch: „Formen der Kontrolle: Die Sackgassen einer Erfolgsgeschichte“) beworben werden.
Nacktbilder von Opfer sollen „Lust auf Buch“ machen
Das Magazin „Le Canard Enchaîné“ berichtete über die Werbekampagne – und fragte kritisch nach, warum die umstrittenen Aufnahmen mitgeschickt wurden. Der Verlag erklärte daraufhin, die Bilder sollten „Lust darauf machen“, das Buch zu lesen. Die Autorin behauptet darin, dass mutmaßliche Opfer von Gewalt davon sprechen, beherrscht worden zu sein, um keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Die Vergewaltigungsbilder würden belegen, dass Pelicot „weder eine Heilige noch rein“ sei, rechtfertigte die Verlagschefin gegenüber dem Magazin die pietätlose Aussendung.
Die Autorin habe durch die Gerichtsakten Zugang zu dem Bildmaterial erhalten, der Verlag sei „lediglich privat, in ein paar Mails“ versendet worden, so die Verlagschefin weiter. Der Verlag beteuerte, er habe weder „Bilder von Vergewaltigungen noch pornografische Videos“ verschickt – er stritt jedoch nicht ab, Nacktbilder versendet zu haben.
Autorin unterstellt Pelicot „exhibitionistischen Genuss“ an Prozess
Die mutige Entscheidung des Vergewaltigungsopfers, den Prozess nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen, wertete die Autorin als „exhibitionistischen Genuss“ Pelicots. Mit dieser Entscheidung wollte das französische Opfer erreichen, dass „die Scham die Seite wechselt“ und wurde damit zur Ikone im Kampf gegen sexuelle Gewalt.
„Heute fühle ich mich erneut gedemütigt, bloßgestellt und verletzt“, erklärte Pelicot, nachdem die Aussendung publik geworden war. „Ich bin zutiefst schockiert, dass Bilder aus dem intimsten Bereich meines Privatlebens für kommerzielle Zwecke gezeigt und ausgebeutet werden“, erklärte Pelicot gegenüber dem Sender BFMTV.
Verlag versprach, keine neue Auflage mehr zu drucken
Ihr Anwalt erklärte, dass es sich bei der Werbeaktion um „eine neue Form der Aggression“ handle, die darauf abziele, „zu zerstören, zu beschmutzen“. Pelicot kündigte an, rechtliche Schritte gegen den Tinbad und die Autorin einzuleiten. Der Verlag bemüht sich um Schadensbegrenzung und erklärte, dass über die bereits im Umlauf befindlichen 280 Exemplare hinaus keine weiteren Auflagen des Buches produziert würden.
Die Autorin hat bereits mehrfach mit antifeministischen Texten für Aufsehen gesorgt. So behauptete sie in einem Buch, dass die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Regisseur Roman Polanski frei erfunden seien. In einem weiteren Werk prangerte sie die MeToo-Bewegung an, die ihrer Ansicht nach Männer an den Pranger stellen würde. Sie bezeichnete sie als „intellektuellen Terrorismus“.
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