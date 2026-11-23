Weil ein Salzburger Pensionist von den Behörden per Schreiben einfach so als verstorben gemeldet wurde, will er den Ämtern nun irgendwie beweisen: „Ich bin nach wie vor am Leben!“ Wie es zu dem haarsträubenden Fehler um den treuen „Krone“-Abonnenten kam, möchte der 82-Jährige herausfinden.
Stellen Sie sich vor, Sie greifen in Ihren Postkasten und finden einen behördlichen Brief vor. Doch in dem Kuvert befindet sich keine Rechnung, sondern die Information, dass Sie tot sind. Genau das passierte vor eineinhalb Wochen dem 82-jährigen Walser Johann Neureiter. Der gebürtige Tennengauer, der seit mehr als 40 Jahren der „Krone“ als Abonnent die Treue hält, meldete sich sofort in der Redaktion.
Schreiben gilt rückwirkend ab 31. Oktober
„Mir geht es gerade offen gesagt nicht gut“, schildert er in einem ersten Telefonat. In Händen halte er ein Schreiben aus dem Datensammelsystem der Sozialversicherungsträger, das auch die Gesundheitskasse als „eingelangt“ bestätigt hatte. Der Inhalt: Rückwirkend wird der Senior, einst im Dienste des Landes Salzburg, mit Wirkung vom 31. Oktober, für tot erklärt.
„Tod des Pensionisten. Das sind schon Worte, die einem einen Schrecken einjagen“, lacht der rüstige 82-Jährige, der seinen Humor trotz des Schocks nicht verloren hat. Er möchte die Behörden aufrütteln, um andere Leute davor zu schützen, dass ihnen Ähnliches widerfährt.
Ich will, dass die Behörden einfach in Zukunft ein wenig vorsichtiger mit so etwas umgehen. Weil lustig ist das für keinen älteren Menschen.
Johann Neureiter im Gespräch mit der „Krone“
Nach Brieferhalt konnte Senior erst einmal nichts tun
„Lustig ist das für keinen älteren Menschen“, bekräftigt Neureiter. Vor allem musste er – der Brief langte an einem Freitag ein – das Wochenende verstreichen lassen, ohne etwas dagegen machen zu können. Danach prüfte der Senior bei seiner Bank, ob er im November überhaupt noch seine Pension überwiesen bekam und ob er noch versichert ist.
Spurensuche um Fehlerquelle beginnt erst
Wie es zu dem haarsträubenden Behördenfehler gekommen ist, weiß Neureiter bisher nicht. Bis heute hat sich auch niemand bei ihm gemeldet. „Logisch, die gehen nach wie vor davon aus, dass ich tot bin“, schmunzelt der Walser. In den nächsten Tagen möchte sich der Pensionierte auf Spurensuche begeben. Und den Behörden irgendwie beweisen, dass er noch am Leben ist.
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