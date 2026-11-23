Spurensuche um Fehlerquelle beginnt erst

Wie es zu dem haarsträubenden Behördenfehler gekommen ist, weiß Neureiter bisher nicht. Bis heute hat sich auch niemand bei ihm gemeldet. „Logisch, die gehen nach wie vor davon aus, dass ich tot bin“, schmunzelt der Walser. In den nächsten Tagen möchte sich der Pensionierte auf Spurensuche begeben. Und den Behörden irgendwie beweisen, dass er noch am Leben ist.