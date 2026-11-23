ÖTV-Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer rechnet nicht unbedingt mit einem Einsatz von Spaniens Topstar Carlos Alcaraz im Viertelfinale gegen Österreich am Donnerstag. „Man wird sehen, wie viel er hier spielen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht in der ersten Runde auslässt, um sich zu schonen, sie hoffen, uns trotzdem zu schlagen, und wir ihnen dann einen Strich durch die Rechnung machen“, sagte Melzer am Montag in Bologna.