ÖTV-Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer rechnet nicht unbedingt mit einem Einsatz von Spaniens Topstar Carlos Alcaraz im Viertelfinale gegen Österreich am Donnerstag. „Man wird sehen, wie viel er hier spielen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht in der ersten Runde auslässt, um sich zu schonen, sie hoffen, uns trotzdem zu schlagen, und wir ihnen dann einen Strich durch die Rechnung machen“, sagte Melzer am Montag in Bologna.
Spanien verfügt auch ohne den frisch gebackenen ATP-Finals-Sieger Alcaraz, angeführt vom Weltranglistenzehnten Rafael Jodar, über ein hochkarätiges Aufgebot.
„Wäre ich Teamchef von Spanien, wäre ich trotzdem entspannt, selbst wenn er nicht spielt, weil ich trotzdem ein tolles Team hätte. Aber wenn du die Nummer 1 von diesem Kaliber zur Verfügung hast, möchtest du natürlich, dass der spielt“, sagte Melzer, der sich mit Spaniens Kapitän David Ferrer ausgetauscht hatte. Seine eigene Aufstellung wollte Melzer vorerst noch nicht verraten.
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