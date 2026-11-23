Beran A. heuer zu 15 Jahren Haft verurteilt

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hatte im Sommer 2024 dank eines Tipps eines befreundeten ausländischen Partnerdienstes Kenntnis von den Anschlagsplänen auf das erste von drei geplanten Swift-Konzerten in Wien erhalten. Wenige Tage vor dem Konzert wurde der Hauptverdächtige Beran A. inhaftiert. Er wurde im Mai nicht rechtskräftig zu 15 Jahren Haft verurteilt.