„Wir haben gehofft, dass es besser wird, wenn wir das ganze Metall rausnehmen, aber das war leider nicht der Fall“, so Franz. Der Grund für das engültige Karriereende Ende Oktober: „Die Schmerzen! Irgendwann ist es einmal genug, der Körper hat auch jahrelang immer wieder mit kleinen Wehwechen zu tun gehabt. Der Körper kann dann irgendwann nicht mehr so viel kompensieren und wegdrücken“, erklärte der Abfahrts-WM-Dritte von 2017.