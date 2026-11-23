Abfahrtsläufer Max Franz hat nach einem heftigen Trainingssturz im November 2022 in den USA und neun Operationen der Rennpiste endgültig adieu gesagt! „Es waren die Schmerzen“, verriet der 37-jährige Kärntner am Montag in der ServusTV-Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“.
„Wir haben gehofft, dass es besser wird, wenn wir das ganze Metall rausnehmen, aber das war leider nicht der Fall“, so Franz. Der Grund für das engültige Karriereende Ende Oktober: „Die Schmerzen! Irgendwann ist es einmal genug, der Körper hat auch jahrelang immer wieder mit kleinen Wehwechen zu tun gehabt. Der Körper kann dann irgendwann nicht mehr so viel kompensieren und wegdrücken“, erklärte der Abfahrts-WM-Dritte von 2017.
Und dennoch: Mit seinem Comeback im vergangenen Dezember in Gröden hat Franz sein großes Ziel erreicht. „Dieser Moment wird für immer einer der wertvollsten meines Lebens bleiben“, gestand er einst.
Dabei gab Franz am Montag ganz offen zu, am Weg zurük nicht alles richtig gemacht zu haben. „Am Anfang habe ich noch den Fehler gemacht, festzulegen, wann ich zurück am Schnee bin. Aber Unterschenkel-Operationen sind schwierig. Ich habe lernen müssen, dass mit Zeitstress die Heilung nicht schneller geht. Es war wesentlich leichter, als ich mich über jeden Schritt, den ich geschafft habe, gefreut habe.“
„Es ist schön, auch ...“
Freuen kann sich Franz auch nach dem Karriereende – und das, mittlerweile als Ski-Fan vor dem TV. „Es ist schön, auch mal Rennen anzuschauen, ohne währenddessen darauf zu achten, was man sich abschauen könnte und den Winter einfach einmal zu genießen“, grinst Franz.
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