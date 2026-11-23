Um dem Stress in letzter Minute zu entgehen und sich guten Gewissens auf Weihnachten freuen zu können, hat Lindsey Vonn bereits vorbildlich die ersten Einkäufe erledigt – auf einem interessanten Gefährt. Fans raten ihr bereits zu einer Motorsport-Karriere.
Mit ihrem Dreirad-Elektroroller – Fachterminus nicht bekannt – flitzt die US-Amerikanerin in einem auf Instagram geteilten Video von ihrem Hund begleitet durch die Gänge des Deko-Stores.
„Ester Ausflug aus dem Haus ... natürlich war es, um ein paar Weihnachtskäufe mit Chance zu machen. Ich musste meinen Roller mitbringen“, so Vonn.
Neuer Gegner für Weltmeister?
„Marc Marquez bekommt endlich Konkurrenz“, scherzte ein User in der Kommentarspalte mit Verweis auf den frisch gebackenen MotoGP-Weltmeister. Ob in der Motorrad-Königsklasse auch Gefährte mit drei Rädern erlaubt sind, ist hingegen ein anderes Thema ...
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