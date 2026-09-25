Angriff auf Rechenzentrum? „Nicht auszuschließen“

Der Mühlviertler Helmut Reisinger lenkt als Vorstand die Geschicke eines der global größten Unternehmen für Cybersicherheit: Palo Alto Networks mit Sitz in Kalifornien und einem Jahresumsatz von 11,5 Milliarden US-Dollar. Im „Krone“-Interview spricht Reisinger über KI, die Gefahr von digitalen Angriffen und den Weltuntergang.