Angriff auf Rechenzentrum? „Nicht auszuschließen“

Immer mehr führende Entwickler warnen vor der Künstlichen Intelligenz. Sind wir in Gefahr? Die „Krone“ fragte Helmut Reisinger. Der Mühlviertler ist Vorstand bei einem der weltweit größten Konzerne für digitale Sicherheit, dem US-Riesen Palo Alto Networks aus dem Silicon Valley.
Der Mühlviertler Helmut Reisinger lenkt als Vorstand die Geschicke eines der global größten Unternehmen für Cybersicherheit: Palo Alto Networks mit Sitz in Kalifornien und einem Jahresumsatz von 11,5 Milliarden US-Dollar. Im „Krone“-Interview spricht Reisinger über KI, die Gefahr von digitalen Angriffen und den Weltuntergang.
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