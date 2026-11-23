Anmeldung eine „Vorsichtsmaßnahme“

Wieso dennoch wiederholt Berichte auftauchen, der 37-Jährige könne schon bald sein Comeback geben? „Er muss sich laut FIS-Regeln fünf Wochen vor einem Rennen anmelden“, so Giger. Das heiße jedoch nicht direkt, dass Hirscher auch tatsächlich fährt. Viel eher sei die Anmeldung eine Vorsichtsmaßnahme, um sich nicht die Chance zu nehmen, es vielleicht doch zu versuchen.