Wann kehrt Marcel Hirscher auf die Weltcupbühne zurück? Auch Toni Giger, Rennsportverantwortlicher bei Van Deer, traut sich nicht, eine Prognose abzugeben ...
Hirscher hatte sich im Dezember 2024 im Training einen Kreuzbandriss zugezogen, seither hat der für die Niederlande startende Salzburger kein Weltcuprennen mehr bestritten. Wann der achtfache Gesamtweltcupsieger in den Ski-Zirkus zurückkehrt, ist unklar.
„Auch er muss sich an Gesetze halten. Es braucht Zeit“, meinte Giger in der ServusTV-Sendung „Sport und Talk im Hangar-7“. Im letzten Jahr sei nicht alles nach Wunsch verlaufen, entsprechend brauche es noch Zeit, bis Hirscher bereit ist.
Anmeldung eine „Vorsichtsmaßnahme“
Wieso dennoch wiederholt Berichte auftauchen, der 37-Jährige könne schon bald sein Comeback geben? „Er muss sich laut FIS-Regeln fünf Wochen vor einem Rennen anmelden“, so Giger. Das heiße jedoch nicht direkt, dass Hirscher auch tatsächlich fährt. Viel eher sei die Anmeldung eine Vorsichtsmaßnahme, um sich nicht die Chance zu nehmen, es vielleicht doch zu versuchen.
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