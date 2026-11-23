In der laufenden Saison absolvierte der 33-Jährige gar erst zwei Partien über die vollen 60 Minuten. Bei den anderen beiden musste er jeweils verletzt runter. Am Montag zu Mittag stand dann eine MRT-Untersuchung an. Und das Ergebnis traf die 99ers rund um Sportchef Philipp Pinter und Trainer Dan Lacroix am Abend dann wie ein Hammerschlag. Denn dieses Mal hat es Lagace sogar noch schlimmer erwischt als die ersten beiden Male! Von den 99ers ist zu hören, dass der Goalie zwischen zehn und zwölf Wochen ausfallen wird. Damit haben die Grazer akuten Handlungsbedarf, nach einem Ersatzmann wird so schnell wie möglich gesucht.