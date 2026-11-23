Sportlich läuft es bei Eishockey-Meister Graz99ers wie am Schnürchen! Sieben der letzten acht Partien konnte man gewinnen – darunter die Kracher gegen Salzburg, VSV und KAC. Einzig in Budapest mussten die Grazer eine Niederlage in der Verlängerung einstecken, konnten aber immerhin einen Punkt auf die Heimreise mitnehmen. Doch die 99ers haben aktuell auch große Sorgen.
Denn beim Erfolg in Salzburg am vergangenen Freitag musste Star-Goalie Maxime Lagace während der Partie angeschlagen runter. Es ist die dritte Verletzung in diesem Jahr:
In der laufenden Saison absolvierte der 33-Jährige gar erst zwei Partien über die vollen 60 Minuten. Bei den anderen beiden musste er jeweils verletzt runter. Am Montag zu Mittag stand dann eine MRT-Untersuchung an. Und das Ergebnis traf die 99ers rund um Sportchef Philipp Pinter und Trainer Dan Lacroix am Abend dann wie ein Hammerschlag. Denn dieses Mal hat es Lagace sogar noch schlimmer erwischt als die ersten beiden Male! Von den 99ers ist zu hören, dass der Goalie zwischen zehn und zwölf Wochen ausfallen wird. Damit haben die Grazer akuten Handlungsbedarf, nach einem Ersatzmann wird so schnell wie möglich gesucht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.