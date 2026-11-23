Kurz nach 19 Uhr ging es für die Feuerwehr Bischofshofen bereits zum vierten Mal an diesem Montag zu einem Einsatz. Weil dabei ein Elektroauto im Eingang eines Hauses mit der Bodengruppe auf dem Fundament eines Zaunes festhing, konnte das Fahrzeug nicht einfach per Seilwinde herausgezogen werden.