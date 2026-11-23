In einen Hauseingang gefahren, einen Zaun abgeräumt und letztlich auf einem Sockel hängengeblieben ist ein Elektroauto in Bischofshofen in Salzburg am Montagabend. Besonders heikel: Da die Bodengruppe des Fahrzeuges aufsaß, musste für die Bergung ein Ladekran herangezogen werden.
Kurz nach 19 Uhr ging es für die Feuerwehr Bischofshofen bereits zum vierten Mal an diesem Montag zu einem Einsatz. Weil dabei ein Elektroauto im Eingang eines Hauses mit der Bodengruppe auf dem Fundament eines Zaunes festhing, konnte das Fahrzeug nicht einfach per Seilwinde herausgezogen werden.
Heikel dabei war die Brandgefahr durch einen möglicherweise überhitzenden Akku. Also hoben die Floriani den Pkw mit einem Ladekran zurück auf die Fahrbahn. Zudem sicherten sie die Unfallstelle ab.
Die Bodengruppe des Autos wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um ein Feuer auszuschließen. Insgesamt dauerte der Einsatz knapp 50 Minuten.
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