Hitzige Themen aus der türkischen Fußballcommunity haben wir wieder einmal im Sportkrone-Inside-Podcast diskutiert – diesmal mit zwei türkischen Fans als Gästen: einer aus dem Lager von Süper-Lig-Rekordmeister Galatasaray, der andere vom Stadtrivalen Fenerbahçe. Das hat natürlich für zusätzlichen Gesprächsstoff gesorgt. Aber auch Ex-Teamchef Vincenzo Montella, von vielen Türken wegen seiner italienischen Herkunft liebevoll „Mozzarella“ genannt, hat im Podcast sein Fett abbekommen.