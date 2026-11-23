Verlag entzog Manker 2024 die Rechte am Stück

Auch bei den Aufführungsrechten gibt es eine „spannende“ Wendung. Der deutsche Theaterverlag Litag hatte Manker, wie berichtet, bereits 2024 die Rechte am Stück entzogen und eine weitere Zusammenarbeit ausgeschlossen. Manker sagt, er habe inzwischen ein eigenes Stück über Alma Mahler geschrieben und das soll dann im kommenden Jahr auch aufgeführt werden.