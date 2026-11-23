Der Theatermacher Paulus Manker ist von der Staatsanwaltschaft Wien wegen Veruntreuung von Ticketerlösen angeklagt. Trotzdem startet der 68-Jährige jetzt einen Kartenverkauf – für das 30-Jahre-Jubiläum von „Alma“ im Schloss Neugebäude. Doch der dortige Betreiber will davon nichts wissen. Verkauft Manker die Tickets ohne Vertrag und ohne Lizenz?
Nächster Akt, neues Stück – die Anklage in der schier unendlichen „Südbahn-Hotel-Causa“ gegen Paulus Manker ist nach Informationen der „Krone“ mittlerweile rechtswirksam. Die Staatsanwaltschaft Wien wirft dem Regisseur vor, im Zusammenhang mit seinen Theaterproduktionen am Semmering rund 350.000 Euro an Ticketeinnahmen veruntreut und Vermögen seiner Theatergesellschaft zum Nachteil von Gläubigern beiseitegeschafft zu haben. Der Beschuldigte bestreitet sämtliche Vorwürfe vehement. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Doch während die Justiz die Vorgänge im südlichen Niederösterreich aufarbeitet und Manker bis zu zehn Jahre Haft drohen, sorgt ein E-Mail der Produktion Alma für Aufsehen.
Und wenn Sie sich entschließen, schnell zu buchen, also noch im Monat November, dann können Sie das Ticket sogar zum Super Early-Bird-Preis von 100 € erwerben.
Aus dem E-Mail der Alma-Produktion
Darin kündigt der 68-Jährige an: Zum 30-Jahre-Jubiläum soll „Alma“ im Sommer 2027 auf Schloss Neugebäude in Wien-Simmering zurückkehren! Es gibt sogar schon einen Karten-Vorverkauf – zum „Super Early Bird“-Preis von 100 Euro pro Ticket.
Nächste Streiterei um Vertrag vorprogrammiert
Nach Informationen der „Krone“ gibt es mit dem aktuellen Schloss-Pächter, der KOOP Live-Marketing GmbH & Co. KG, aber keinen verbindlichen Nutzungsvertrag. Zwischen Geschäftsführer Robert Prasch und Manker fanden zwar Gespräche statt, eine endgültige Einigung kam jedoch nicht zustande. „Wir haben keinen Vertrag und haben ihm das auch eindringlich mitgeteilt“, zeigt sich Prasch vom Karten-Vorverkauf „sehr überrascht“.
Manker widerspricht auf Nachfrage entschieden: „Wir haben seit September eine Vereinbarung mit dem Betreiber.“ Diese sei auch auf seiner Website einsehbar. Sein Rechtsanwalt sei bereits eingeschaltet. „Notfalls müssen wir auf Vertragserfüllung klagen“, kündigt der Skandal-Regisseur wortgewaltig an.
Verlag entzog Manker 2024 die Rechte am Stück
Auch bei den Aufführungsrechten gibt es eine „spannende“ Wendung. Der deutsche Theaterverlag Litag hatte Manker, wie berichtet, bereits 2024 die Rechte am Stück entzogen und eine weitere Zusammenarbeit ausgeschlossen. Manker sagt, er habe inzwischen ein eigenes Stück über Alma Mahler geschrieben und das soll dann im kommenden Jahr auch aufgeführt werden.
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