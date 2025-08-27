Neuer VW T-Roc: Größer, teurer – und etwas Tiguan

Basisantrieb bleibt ein 1,5-Liter-Turbobenziner mit 116 PS, kombiniert mit Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und Mildhybridtechnik. Darüber rangiert eine stärkere Ausbaustufe mit 150 PS. Außerdem kommt eine 204 PS starke Allradvariante. Ein Diesel ist nicht mehr zu haben, auch kein Plug-in-Hybrid. Stattdessen bietet VW erstmals einen Vollhybridantrieb an, der aber erst im kommenden Jahr in zwei Leistungsstufen verfügbar sein wird. Angekündigt ist zudem eine sportliche R-Ausführung mit 2,0-Liter-Turbobenziner und mehr als 300 PS.