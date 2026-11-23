Die britische Ex-Premierministerin Theresa May hat die Wiederannäherung ihres Landes an die EU kritisiert. „Akzeptieren Sie den Brexit und schauen Sie nach vorn“, sagte sie an den jetzigen Premier Andy Burnham gerichtet. Umfassende Verhandlungen mit der EU würden zu viele Kapazitäten der Regierung in Anspruch nehmen.
Wie berichtet, hat sich die britische Regierung am Freitag mit der EU auf mehrere Abkommen geeinigt, darunter eine engere Zusammenarbeit in Handelsfragen. So wurden etwa der Wegfall von Zollkontrollen und anderen Auflagen beschlossen, wobei London im Gegenzug Maßnahmen zu Lebensmittelsicherheit und Tierschutz umsetzen muss. Großbritannien war Anfang 2020 aus der Europäischen Union ausgetreten und hatte damit 47 Jahre Mitgliedschaft beendet. Seit 2021 ist das Land nicht mehr Mitglied der EU-Zollunion und des Binnenmarkts.
Die jüngste Wiederannäherung des Premiers Andy Burnham hat jetzt für Kritik der früheren britischen Premierministerin Theresa May (2016-2019) und des Ex-Premiers Rishi Sunak (2022-2024) gesorgt. May hatte das Austrittsabkommen ausgehandelt, das ihr Nachfolger Boris Johnson umsetzte. Die 70-Jährige warf Burnham vor, die Bevölkerung bevormunden zu wollen, und warnte vor einer erneuten Abstimmung über die EU-Mitgliedschaft. Der Premier verhalte sich so, als wollte er den Britinnen und Briten erklären, sie hätten beim Referendum falsch entschieden und sollten nun einen weiteren Anlauf nehmen, um zum richtigen Ergebnis zu kommen.
„Lasst uns aufhören, uns über den Brexit zu definieren. Lasst uns in die Zukunft blicken“, sagte May. Was in Brüssel angekündigt wurde, sei die Grenze dessen, „was wir in dieser Legislaturperiode erreichen können“, hatte Burnham selbst am Freitag gesagt. Die Bevölkerung habe das Sagen über die nächsten Schritte.
Sunak: „Nimmt den gesamten Raum ein“
Ähnlich sieht das auch der Ex-Premier Rishi Sunak. „Es sät offensichtlich Zwietracht, aber wie wir auch beim ersten Mal gesehen haben, nimmt es den gesamten Raum ein“, sagte er zu der Brexit-Debatte. Das halte die Regierung davon ab, sich um die wirklich wichtigen Fragen wie die Reduzierung der Lebenshaltungskosten zu kümmern. Eine Rückkehr in die EU würde bedeuten, dass man sich in Bereichen wie Technologie und Finanzdienstleistungen EU-Regeln unterwerfen müsse. Gerade diese Bereiche seien aber entscheidend für das künftige Wachstum.
Außenminister Ed Miliband sagte am Samstag, dass bei künftigen Gesprächen über die Beziehungen Großbritanniens zur EU alle möglichen Optionen auf dem Tisch liegen. Eine vollständige Rückkehr wird wohl bis mindestens nach der kommenden Parlamentswahl 2029 nicht angestrebt.
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