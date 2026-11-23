Sunak: „Nimmt den gesamten Raum ein“

Ähnlich sieht das auch der Ex-Premier Rishi Sunak. „Es sät offensichtlich Zwietracht, aber wie wir auch beim ersten Mal gesehen haben, nimmt es den gesamten Raum ein“, sagte er zu der Brexit-Debatte. Das halte die Regierung davon ab, sich um die wirklich wichtigen Fragen wie die Reduzierung der Lebenshaltungskosten zu kümmern. Eine Rückkehr in die EU würde bedeuten, dass man sich in Bereichen wie Technologie und Finanzdienstleistungen EU-Regeln unterwerfen müsse. Gerade diese Bereiche seien aber entscheidend für das künftige Wachstum.