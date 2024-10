VW Tayron setzt sich zwischen Tiguan und Touareg

Günstiger, als er wirkt

Preise für Österreich werden erst zum Bestellstart im November bekannt gegeben. In Deutschland beginnt die Preisliste bei rund 45.000 Euro eingeführt, also etwa 7000 Euro über dem Tiguan. Der Unterschied relativiert sich allerdings, wenn man genauer hinschaut. So verzichtet das große SUV auf die Basisausstattung, läuft mindestens im Niveau Life und mit 150 PS samt DSG vom Band. Vergleicht man diese Versionen, so schrumpft der Aufpreis fürs Langmodell auf faire 2.200 Euro.