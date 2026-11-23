In Kumberg kam Sonntagabend ein Autofahrer (66) in einer Kurve von der nassen Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Grazer und seine Beifahrerin (51) sowie der gemeinsame Sohn (10) wurden ins Spital gebracht.
Ein 66-jähriger Grazer lenkte gegen 17.30 Uhr seinen Pkw im Ortsteil Rabnitz in Fahrtrichtung Graz, als das Fahrzeug bei in einer Linkskurve von der nassen Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.
Dabei wurde der 66-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Man brachte ihn in das LKH Graz. Seine 51 Jahre alte Beifahrerin, ebenfalls aus Graz, wurde vorsorglich ebenfalls ins Spital eingeliefert.
Zehnjähriger im Spital
Ebenso vorsorglich wurde der zehnjährige gemeinsame Sohn, er saß auf der Rückbank, in das LKH Graz eingeliefert. Er wies keine offensichtlichen Verletzungen auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.