KI-Experte erneuert Warnung vor „Auslöschung“

In den vergangenen Monaten hatten OpenAI und Anthropic mehrere Zwischenfälle gemeldet, bei denen KI-Systeme spontan aus ihrer vorgegebenen Umwelt ausbrachen, um sich Zugang zum Internet zu verschaffen und Websites und Plattformen zu attackieren – unter anderem solche von Regierungen. Die KI-Systeme stellten damit ihre Fähigkeit zu koordiniertem Handeln unter Beweis, aber auch zur Täuschung und zum Verwischen von Spuren.