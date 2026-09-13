Außer Kontrolle? KI-Bosse fordern plötzlich Pause

Evan Hubinger, ebenfalls Forscher bei Anthropic und mit Fragen zur Ausrichtung von KI an menschlichen Interessen befasst, bestätigte die grundsätzlichen Sorgen. Er schrieb auf X, persönlich schätze er die Wahrscheinlichkeit, dass KI die Menschheit im kommenden Jahrzehnt töten könnte, auf mehr als zehn Prozent. Unterdessen wächst in den USA auch der Widerstand gegen die riesigen Rechenzentren, die für den weiteren Ausbau der KI-Infrastruktur benötigt werden.