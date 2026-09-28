Mehrere besorgniserregende Punkte

Die Debatte über staatliche Eingriffe hatte im Juli an Fahrt aufgenommen, nachdem ein autonomes KI-Programm von OpenAI bei einem Sicherheitstest eigenständig ein anderes Unternehmen gehackt hatte. Zudem fordern die Chefs mehrerer Anthropic-Rivalen wie OpenAI, Google DeepMind, Microsoft und xAI eine Verlangsamung der Entwicklung. Forscher warnten zuletzt vor existenziellen Gefahren: Der ehemalige Anthropic-Mitarbeiter Jacob Coxon warnte, KI könne bis Ende des Jahrzehnts die Menschheit auslöschen, was US-Gesetzgeber zu Rufen nach neuen Regeln veranlasste. Der leitende Anthropic-Wissenschafter Evan Hubinger schloss sich dem an und bezifferte die Wahrscheinlichkeit für ein solches Ereignis im nächsten Jahrzehnt auf mehr als zehn Prozent.