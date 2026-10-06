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Kanzler Stocker: „KI ist längst eine Machtfrage“

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06.10.2026 07:54
Stocker beauftragte Pröll, eine neue KI-Strategie zu entwickeln.
Stocker beauftragte Pröll, eine neue KI-Strategie zu entwickeln.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
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Von krone.at

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat erneut klare gesetzliche Regelungen zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz gefordert. Im Rahmen der Veranstaltung „AI Summit for Politics“ der Parteiakademie Campus Tivoli plädierte er etwa für eine klare Kennzeichnung KI-generierter Inhalte. Zudem müssten die Plattformen selbst in die Pflicht genommen werden.

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Erst kürzlich hat Stocker seinen für das Thema zuständigen Staatssekretär Alexander Pröll beauftragt, eine neue KI-Strategie zu entwickeln. Diese soll die bisherige, bekannt unter „Artificial Intelligence Mission Austria 2030“ (AIM AT 2030) aus dem Jahr 2021 ablösen. Grund für die Neuorientierung sind die rasant fortschreitenden und mit Warnungen verbundenen Entwicklungen bei der Künstlichen Intelligenz.

Im ersten Halbjahr 2027 soll diese „adaptive Strategie“ fertiggestellt sein. Erste konkrete Maßnahmen, „die das Land nach vorne bringen“, will Pröll jedoch bei einer „KI-Rede“ am 19. November in der Nationalbibliothek vorschlagen. Jeden Tag würden sich die Nachrichten rund um Künstliche Intelligenz überschlagen, begründete Prölls Büro die Notwendigkeit eines schnellen Vorgehens. Umso wichtiger sei „eine klare Richtung für Österreich“.

  „Menschen müssen erkennen können, ob Inhalte durch KI erzeugt wurden“, betonte Stocker in seiner kurzen Rede Montagabend, bei der auch Pröll anwesend war. Wenn es um die Verantwortung der diversen Plattformen geht, müsse dies aber auf europäischer Ebene angegangen werden, betonte der Kanzler. Und nicht zuletzt sei Medienkompetenz ein entscheidender Faktor, um etwa an Schulen eigenständige Urteilsfähigkeit zu lernen.

KI-generierter Regierungschef
Zuvor hatte Stocker versucht, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer eigens für die Veranstaltung KI-generierten Video-Botschaft von sich selbst zu verblüffen. Das „Experiment“ sollte dazu dienen, die Fähigkeiten Künstlicher Intelligenz zu demonstrieren – denn in Wirklichkeit werde ein solcher Fake nicht immer gleich aufgelöst, betonte er. „KI ist längst eine Machtfrage geworden“, betonte der Kanzler.

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