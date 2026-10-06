Kanzler Stocker: „KI ist längst eine Machtfrage“

„Menschen müssen erkennen können, ob Inhalte durch KI erzeugt wurden“, betonte Stocker in seiner kurzen Rede Montagabend, bei der auch Pröll anwesend war. Wenn es um die Verantwortung der diversen Plattformen geht, müsse dies aber auf europäischer Ebene angegangen werden, betonte der Kanzler. Und nicht zuletzt sei Medienkompetenz ein entscheidender Faktor, um etwa an Schulen eigenständige Urteilsfähigkeit zu lernen.