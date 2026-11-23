Der Mann übernimmt die Verantwortung und entschuldigt sich für sein damaliges Verhalten. Die Richterin nimmt ihm seine Reue ab, das Verfahren endet mit einer Diversion. Nun muss der Beschuldigte 800 Euro Geldbuße an den Bund zahlen und weitere 200 Euro Schmerzensgeld an die Hundehalterin, die nach dem Vorfall psychisch beeinträchtigt und arbeitsunfähig gewesen sein soll. Dank der außergerichtlichen Einigung bleibt dem bislang Unbescholtenen zumindest ein Eintrag im Strafregister erspart.