Er bezeichnet sich als ausgesprochen tierlieb, doch ausgerechnet ein Vierbeiner bringt einen 50-jährigen Vorarlberger vor Gericht. Dort ist von Angst, fliegenden Händen und überhitzten Gemütern die Rede. Am Ende zeigt sich der Mann reumütig. Und seine vermeintliche „Tierliebe“ bekommt ein Preisschild.
Eigentlich wollte er nach einem Bad in der Dornbirner Ache nur nach Hause gehen, stattdessen landete der 50-jährige Hausmeister vor Gericht. Schuld daran: eine Begegnung mit einem großen Mischlingshund, die den Mann nun 1000 Euro kostet.
Besitzerin filmte Szenen mit
Anfang August soll der Angeklagte dem Vierbeiner einen Fußtritt versetzt und zweimal mit der flachen Hand auf die Schnauze geschlagen haben. Der Hund erlitt Schwellungen. Auch gegenüber der Halterin, die das Geschehen filmte, soll er aggressiv geworden sein. Verteidiger Severin Sandbichler spricht von „überhitzten Gemütern“, sein Mandant habe Angst gehabt und die Frau mehrfach aufgefordert, ihren Hund zurückzurufen.
Als sie stattdessen ihr Handy zückte und filmte, wollte es ihr der 50-Jährige zunächst aus der Hand schlagen. Auf dem Video ist zudem zu sehen, wie er die Faust ballt.
Verfahren endet mit Diversion
„Ich bin kein aggressiver Mensch und eigentlich sehr tierliebend“, versichert der Mann. Geschlagen habe er den Hund nicht, nur zweimal „abgewehrt“. Vor der Richterin demonstriert er die entsprechende Bewegung, korrigiert sich dann aber selbst: Man könne das durchaus als Wegschlagen verstehen.
Der Mann übernimmt die Verantwortung und entschuldigt sich für sein damaliges Verhalten. Die Richterin nimmt ihm seine Reue ab, das Verfahren endet mit einer Diversion. Nun muss der Beschuldigte 800 Euro Geldbuße an den Bund zahlen und weitere 200 Euro Schmerzensgeld an die Hundehalterin, die nach dem Vorfall psychisch beeinträchtigt und arbeitsunfähig gewesen sein soll. Dank der außergerichtlichen Einigung bleibt dem bislang Unbescholtenen zumindest ein Eintrag im Strafregister erspart.
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