Hat ein Kleintransporteur andere Anforderungen als ein Transporteur und braucht daher ein eigenes Gremium in der Kammer? Muss sich im Burgenland, in Niederösterreich und in der Steiermark wirklich eine Vertretung nur um den Weinhandel kümmern, obwohl es ohnehin den Agrarhandel gibt? Und warum hat Wien als einziges Bundesland eine Schuhmacherinnung? Ganze 683 Fachorganisationen auf Länder- und Bundesebene kümmern sich aktuell um die Anliegen der heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer – mindestens 100 davon sollen nun dem Sparstift zum Opfer fallen.