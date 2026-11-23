Seit einem Jahr sitzt Martha Schultz an der Spitze der Wirtschaftskammer – und nach dem Sparkurs bei den Mitarbeitern wird nun auch bei den 683 Fachorganisationen aufgeräumt. Bereits am Donnerstag soll der Beschluss im Wirtschaftsparlament fallen, die „Krone“ kennt die Details.
Hat ein Kleintransporteur andere Anforderungen als ein Transporteur und braucht daher ein eigenes Gremium in der Kammer? Muss sich im Burgenland, in Niederösterreich und in der Steiermark wirklich eine Vertretung nur um den Weinhandel kümmern, obwohl es ohnehin den Agrarhandel gibt? Und warum hat Wien als einziges Bundesland eine Schuhmacherinnung? Ganze 683 Fachorganisationen auf Länder- und Bundesebene kümmern sich aktuell um die Anliegen der heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer – mindestens 100 davon sollen nun dem Sparstift zum Opfer fallen.
Umsetzung muss noch warten
„Damit folgen wir den Empfehlungen des Rechnungshofes und verschlanken die Strukturen der Wirtschaftskammerorganisation weiter“, gibt WKÖ-Chefin Martha Schultz den Weg vor. Am Donnerstag dürfte die Sparmaßnahme im Wirtschaftsparlament beschlossen werden, die Zustimmung aus den Ländern soll dem Vernehmen nach bereits eingeholt worden sein.
Welche Gremien künftig zusammengelegt oder gestrichen werden, werde, so Schultz, in einem internen „strukturierten Prozess“ erarbeitet. Dieser starte „unmittelbar“ – die Ergebnisse könne man aus wahlrechtlichen Gründen jedoch erst 2030 umsetzen.
Weitere Sparmaßnahmen stehen zur Abstimmung
Auch zwei weitere Reformschritte mit Tragweite dürften am Donnerstag beschlossen werden: So sollen die Kammer-Rücklagen grundsätzlich auf 100 Prozent des jährlichen Personal- und Sachaufwands begrenzt werden. Fachorganisationen mit zu hohen Rücklagen sollen sie ab 2028 schrittweise abbauen. Das frei werdende Geld soll den Mitgliedsbetrieben über niedrigere Beiträge, Rabatte sowie Bildungs- und Serviceangebote zugutekommen.
Zweitens sollen Leistungen gebündelt und nicht mehr zwingend von allen neun Länderorganisationen sowie dem Bund angeboten werden. Begleitend ist ab 2028 eine schrittweise Senkung der Kammerumlage 2 geplant: Der Hebesatz der Bundeskammer sinkt von 0,12 auf 0,10 Prozent, Ziel ist ab 2030 eine dauerhafte Entlastung der Mitglieder um 100 Millionen Euro pro Jahr.
Übrigens auch Teil der Reform: Der Thinktank oecolution wird bis Ende 2026 liquidiert – ihn hatte die jetzige ÖVP-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner erst 2022 gegründet und als Geschäftsführerin bis 2025 geführt.
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