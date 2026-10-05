Norwegen will Nutzung von Smart Glasses verbieten

Einsatz stößt auf Datenschutzbedenken

Smart Glasses werden von verschiedenen Brillenherstellern in Kooperation mit Technologiekonzernen wie Meta oder Google angeboten. Sie sind unter anderem mit Kameras ausgestattet und können sich mit dem Internet verbinden. Neben Fotos und Videos sind oft auch Livestreams möglich. Allein eine High-Tech-Brille des Facebook-Mutterkonzerns Meta und des Herstellers Ray-Ban verkaufte sich 2025 weltweit sieben Millionen Mal. Ihr Einsatz stößt jedoch auf erhebliche Datenschutzbedenken. In Frankreich leitete die Justiz wegen heimlicher Filmaufnahmen von Frauen Ermittlungen ein.