Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

An gewissen Orten:

Norwegen will Nutzung von Smart Glasses verbieten

Digital
05.10.2026 17:26
Bei intelligenten KI-Brillen – sogenannte Smart Glasses – gehört Mark Zuckerbergs ...
Bei intelligenten KI-Brillen – sogenannte Smart Glasses – gehört Mark Zuckerbergs Facebook-Konzern Meta zu den wichtigsten Anbietern.(Bild: AP/Jeff Chiu)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Norwegens Regierung will die Nutzung sogenannter Smart Glasses vorerst an bestimmten öffentlichen Orten verbieten. Sie begründete das Vorhaben am Montag mit Datenschutzbedenken. Das Verbot solle für Parks, Strände, Museen, Einkaufszentren, Schulen, Kindertagesstätten, Gesundheitseinrichtungen, Fitnessstudios und öffentliche Veranstaltungen gelten. Die Arbeiterpartei, die in Norwegen eine Minderheitsregierung anführt, braucht aber die Unterstützung anderer Parteien.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Partei erklärte, sie wolle „so bald wie möglich“ einen Gesetzentwurf für das Verbot einbringen. Sie beauftragte zudem eine Expertengruppe mit der Ausarbeitung dauerhafter Regelungen in dem Bereich. Die Regierung betonte, sie wolle kein pauschales Verbot der Brillen. Norwegens Hauptstadt Oslo hat bereits beschlossen, mit Kameras ausgestattete Brillen in Schulen zu verbieten.

Einsatz stößt auf Datenschutzbedenken
Smart Glasses werden von verschiedenen Brillenherstellern in Kooperation mit Technologiekonzernen wie Meta oder Google angeboten. Sie sind unter anderem mit Kameras ausgestattet und können sich mit dem Internet verbinden. Neben Fotos und Videos sind oft auch Livestreams möglich. Allein eine High-Tech-Brille des Facebook-Mutterkonzerns Meta und des Herstellers Ray-Ban verkaufte sich 2025 weltweit sieben Millionen Mal. Ihr Einsatz stößt jedoch auf erhebliche Datenschutzbedenken. In Frankreich leitete die Justiz wegen heimlicher Filmaufnahmen von Frauen Ermittlungen ein.

Lesen Sie auch:
Krone Plus Logo
Umstrittener IFA-Trend
Bildschirm, Speaker, Kamera: Die KI-Brillen kommen
07.09.2026
Krone Plus Logo
Dubioser TikTok-Trend
Wie „Perversling-Brillen“ junge Frauen bloßstellen
12.08.2026
Krone Plus Logo
Neugierige Blicke
Wie Sie „Glassholes“ in Ihrer Nähe erkennen können
14.03.2026

Meta betont, dass seine Brillen mit einer LED-Leuchte ausgestattet seien, die blinke, wenn ein Foto oder Video aufgenommen wird. Die Leuchte lasse sich nicht ausschalten, ohne die Kamera unbrauchbar zu machen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
05.10.2026 17:26
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die „Ich bin ein Fahrrad“-Mopeds (Mitte) wurden auf die Fahrbahn verbannt, dafür tauchen auf ...
Krone Plus Logo
Fragen zum „S-Pedelec“
E-Bikes mit 45 km/h: Das sagt der Gesetzgeber
In China hat der erste Vergnügungspark eröffnet, in dem 300 humanoide Roboter arbeiten. 
Roboter-Rummel
Weltweit erster Themenpark mit 300 Humanoiden
Krone Plus Logo
Tests mit „Terminator“
Ukraine plant „Manhattan Project“ der Kampfroboter
Krone Plus Logo
Tech-Hoffnungsmarkt
Falt-iPhone Duo: Das sind seine schärfsten Rivalen
Krone Plus Logo
Automatische Messungen
Wieso Drohnen die besseren Wetterballons sind
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
440.983 mal gelesen
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
160.451 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Burgenland
Keine Ruhe am Seeufer: „Halten das nicht mehr aus“
125.836 mal gelesen
Idylle mit Störgeräuschen: Bewohner der Seehäuser klagen über Lärmbelästigung.
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
6103 mal kommentiert
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1270 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1198 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Mehr Digital
An gewissen Orten:
Norwegen will Nutzung von Smart Glasses verbieten
Krone Plus Logo
„Moderner Dschungel“
Smarter Zaun soll vor russischen Drohnen schützen
OneCoin-Betrug
Vermögen von flüchtiger „Krypto-Queen“ eingezogen
Io sono Giorgia Meloni
Meloni schützt ihre Stimme vor KI-Missbrauch
Nach Paketsteuer
Amazon und Klarna schaffen beliebte Zahlungsart ab

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf