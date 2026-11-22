„So ist das Leben“

Der nächste Ausfall könnte PSG hart treffen. In bisher 15 Saisonspielen kam Doué auf sechs Tore und vier Assists. „So ist das Leben als Profi auf höchstem Niveau“, suchte PSG-Trainer Luis Enrique nach dem Spiel Trost. „Man muss es akzeptieren, und ich bin mir sicher, dass er sich gut erholen und noch stärker zurückkommen wird.“