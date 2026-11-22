Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt! PSG-Star Désiré Doué erlitt beim Sieg gegen OGC Nizza einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Damit muss der amtierende Champions-League-Sieger den nächsten bitteren Ausfall verkraften.
Denn erst vor wenigen Wochen hatte sich Flügelspieler Khvicha Kvaratskhelia dieselbe Verletzung zugezogen. Doué soll bereits in den kommenden Tagen operiert werden. Für den 21-Jährigen dürfte die Saison damit allerdings gelaufen sein. Der Franzose knickte am Samstag bei einem Dribbling ohne Fremdeinwirkung weg, krümmte sich und schrie sofort vor Schmerz.
„So ist das Leben“
Der nächste Ausfall könnte PSG hart treffen. In bisher 15 Saisonspielen kam Doué auf sechs Tore und vier Assists. „So ist das Leben als Profi auf höchstem Niveau“, suchte PSG-Trainer Luis Enrique nach dem Spiel Trost. „Man muss es akzeptieren, und ich bin mir sicher, dass er sich gut erholen und noch stärker zurückkommen wird.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.