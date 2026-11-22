Ein 75-Jähriger aus dem Raum Berchtesgaden ist nach tagelanger Suche am Samstag in einem Waldstück im Bereich der Hellbrunner Allee im Süden der Stadt Salzburg tot aufgefunden worden. Das bestätigte die Polizei. Es bestehe kein Verdacht auf Fremdverschulden. Eine Obduktion soll die Todesursache klären.