Jeannine Rosner hat am Sonntag nach Rang sechs über 3.000 m beim Eisschnelllauf-Weltcup im japanischen Obihiro noch einen sechsten Platz abgeliefert. Gemeinsam mit Gabriel Odor verpasste sie in der Mixed-Staffel zwar knapp das Finale, das Duo sicherte sich dennoch ein Topergebnis.
Vanessa Herzog belegte im zweiten 500-m-Bewerb nach Rang 14 den 13. Platz und sprach danach von einem „versöhnlichen Abschluss der Asien-Reise“. Der Weltcup geht in zwei Wochen in Heerenveen weiter.
Rosner/Odor waren im schnellsten der vier Semifinalläufe Dritte, da aber nur die vier Sieger ins Finale aufsteigen, reichte die drittbeste Zeit nur für Platz sechs. „Das ist natürlich spannend, wenn nur einer aus dem Semifinale aufsteigt und es gab natürlich unterschiedliche Arten, wie gestartet wurde“, meinte Rosner. Zufrieden war die 31-jährige Herzog. „Ich habe mich auf allen drei Strecken in die A-Gruppe hochgekämpft und dort auch gehalten. Jetzt geht es zurück nach Europa und ich will bei den nächsten Weltcups die nächsten Schritte machen“, lautet ihr Ziel.
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