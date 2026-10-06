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„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!

Stars & Society
06.10.2026 16:00
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das Kultspiel unter den Almprüfungen!(Bild: Krone-Collage/ATV, ATV/Bernhard Eder)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In jeder Staffel haben die Promi-Paare unterschiedliche Challenges & Spiele zu bewältigen, um sich einen Vorteil gegenüber den anderen Kandidaten und Kandidatinnen zu sichern. Eines dieser Spiele – „Notstand am Hochstand“ – gibt es seit der Premierenstaffel und ist ein fixer Bestandteil der Almprüfungen. 

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Bereits vier Mal wurde es gespielt – und man darf schon verraten: auch in Staffel 5 wirds hier wieder viel zu lachen geben. Während ein Mitspieler am Hochstand die Fragen zum Kreuzworträtsel vor sich hat, muss der andere laufen und vom Hügel die Buchstaben fürs überdimensionale Kreuzworträtsel holen. Das Kreuzworträtsel sowie das Lösungswort, das sich aus den rot umrandeten Feldern ergibt, dürfen die Kandidaten und Kandidatinnen gemeinsam lösen.

Vorteile beim „Großen Absägen“
Das Team, das das Lösungswort am schnellsten hat, erarbeitet sich einen Vorteil, wie beispielsweise das Schützen vorm nächsten „Großen Absägen“.  Das „Große Absägen“ ist die gefürchtete wöchentliche Nominierungs- und Rauswahl-Runde in der Reality-Show.

Folgende Kreuzworträtsel hatten die Rampensäue bisher zu lösen – hätten sie alles gewusst?

Staffel 1

  • Der Fachbegriff für „Wimperntusche“?
  • Das lateinische Wort für „Blähung“?
  • Der Drehort des Strache-Videos?
  • Zum Verdunkeln der Fenster …
  • Teil eines Schlüssels …
Des Rätsels Lösung in Staffel 1
Des Rätsels Lösung in Staffel 1(Bild: ATV)

Lösungswort: BRUNFT

Staffel 2

  • Lateinisches Wort für „Sexualtrieb“?
  • Wichtig in der WhatsApp-Gruppe.
  • Fachbegriff: gespaltene Haarspitzen
  • Widerhall in den Bergen
  • „Hopfenblütentee“ steht für …?
  • Österreichische Land-Polizei (veraltet)
  • Englisches Beisl
  • Seemannsgruß
  • Tomate (österreichisch)
Die Lösung in Staffel zwei
Die Lösung in Staffel zwei(Bild: ATV)

Lösungswort: HALLODRI

Staffel 3

  • Wie viele Konsonanten hat das Wort „Vokal“?
  • Wie heißt der heißeste Planet unseres Sonnensystems?
  • Was heißt „Sand“ auf Englisch?
  • Wie nennt man eine Verabredung von Verliebten?
  • Das Gegenteil von „urban“?
  • Verleiht Lippen Glanz
  • Wie heißt die Landeshauptstadt von Oberösterreich?
Die Lösung in Staffel 3
Die Lösung in Staffel 3(Bild: ATV)

Lösungswort: DIRNDL

Staffel 4

  • Tiroler Wintersportort, genannt „Gamsstadt“
  • geometrische Form, die Fläche wird mit r2π berechnet
  • männliche Ente
  • Nachname gesucht: ihre Fans tauschen Armbänder
  • besungenes Möbelstück aus den 70ern
  • berühmter amerikanischer Präsident
  • österreichisch für schminken oder koitieren
  • Wie viele Fußballspieler hat eine Mannschaft am Feld?
Die Lösung in der vierten Staffel
Die Lösung in der vierten Staffel(Bild: ATV)

Lösungswort: POWIDL

Diese Promis kämpfen sich heuer durch die Challenges
Ab dem 9. Oktober kämpfen in der fünften Staffel von „Forsthaus Rampensau“ wieder elf Promi-Paare um 20.000 Euro Preisgeld.

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Mit dabei sind Reality-Stars, Publikumslieblinge und einige ungewöhnliche Duos: Von Beverly & Elsa über Simone Lugner und Alexander Schneller bis hin zu den Drag-Queens Philisha Conditioner & Shira. Auch das erste Vater-Sohn-Gespann der Show, Julian & Tom, stellt sich den berüchtigten Alm-Prüfungen. Konkurrenz, Konflikte und jede Menge Chaos sind damit bereits vorprogrammiert.

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