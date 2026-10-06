„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!

Bereits vier Mal wurde es gespielt – und man darf schon verraten: auch in Staffel 5 wirds hier wieder viel zu lachen geben. Während ein Mitspieler am Hochstand die Fragen zum Kreuzworträtsel vor sich hat, muss der andere laufen und vom Hügel die Buchstaben fürs überdimensionale Kreuzworträtsel holen. Das Kreuzworträtsel sowie das Lösungswort, das sich aus den rot umrandeten Feldern ergibt, dürfen die Kandidaten und Kandidatinnen gemeinsam lösen.