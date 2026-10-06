„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!

In jeder Staffel haben die Promi-Paare unterschiedliche Challenges & Spiele zu bewältigen, um sich einen Vorteil gegenüber den anderen Kandidaten und Kandidatinnen zu sichern. Eines dieser Spiele – „Notstand am Hochstand“ – gibt es seit der Premierenstaffel und ist ein fixer Bestandteil der Almprüfungen.
Bereits vier Mal wurde es gespielt – und man darf schon verraten: auch in Staffel 5 wirds hier wieder viel zu lachen geben. Während ein Mitspieler am Hochstand die Fragen zum Kreuzworträtsel vor sich hat, muss der andere laufen und vom Hügel die Buchstaben fürs überdimensionale Kreuzworträtsel holen. Das Kreuzworträtsel sowie das Lösungswort, das sich aus den rot umrandeten Feldern ergibt, dürfen die Kandidaten und Kandidatinnen gemeinsam lösen.
Vorteile beim „Großen Absägen“
Das Team, das das Lösungswort am schnellsten hat, erarbeitet sich einen Vorteil, wie beispielsweise das Schützen vorm nächsten „Großen Absägen“. Das „Große Absägen“ ist die gefürchtete wöchentliche Nominierungs- und Rauswahl-Runde in der Reality-Show.
Folgende Kreuzworträtsel hatten die Rampensäue bisher zu lösen – hätten sie alles gewusst?
Staffel 1
Lösungswort: BRUNFT
Staffel 2
Lösungswort: HALLODRI
Staffel 3
Lösungswort: DIRNDL
Staffel 4
Lösungswort: POWIDL
Diese Promis kämpfen sich heuer durch die Challenges
Ab dem 9. Oktober kämpfen in der fünften Staffel von „Forsthaus Rampensau“ wieder elf Promi-Paare um 20.000 Euro Preisgeld.
Mit dabei sind Reality-Stars, Publikumslieblinge und einige ungewöhnliche Duos: Von Beverly & Elsa über Simone Lugner und Alexander Schneller bis hin zu den Drag-Queens Philisha Conditioner & Shira. Auch das erste Vater-Sohn-Gespann der Show, Julian & Tom, stellt sich den berüchtigten Alm-Prüfungen. Konkurrenz, Konflikte und jede Menge Chaos sind damit bereits vorprogrammiert.
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