Simone Lugner und Alexander Schneller im Forsthaus

TV-Sternchen nach Deutschland nun auch auf Austro-Alm

Seit vergangener Woche weiß man: Die beiden Reality-TV-Sternchen Beverly und Elsa ziehen ein. Beide haben bereits an der Deutschland-Version teilgenommen, für den Sieg hat es dort leider nicht gereicht. Nun ziehen die 33-jährige Wienerin und die 21-jährige Niederösterreicherin als erstes Paar erneut auf die Alm, mit dem Ziel, das Heimspiel für sich zu gewinnen.