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Nun ist es fix:

Simone Lugner und Alexander Schneller im Forsthaus

Adabei Österreich
31.08.2026 05:40
Die Topstars der Staffel: Simone Lugner und Zirkusdirektor Alex
Die Topstars der Staffel: Simone Lugner und Zirkusdirektor Alex(Bild: Bernhard Eder)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Die „Krone“ wusste es als Erste und nun ist es fix: Society-Lady Simone Lugner und Circus-Pikard-Direktor Alexander Schneller sind wohl das berühmteste Promi-Paar der kommenden Staffel „Forsthaus Rampensau“.

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Der Reality-TV-Herbst steht wieder vor der Tür: Am 9. Oktober startet die fünfte Staffel von „Forsthaus Rampensau“ auf ATV und Joyn. Und dass es auf der Kärntner Alm wieder rundgehen wird, das garantieren schon die ersten Gäste, die jetzt bekannt wurden.

TV-Sternchen nach Deutschland nun auch auf Austro-Alm
Seit vergangener Woche weiß man: Die beiden Reality-TV-Sternchen Beverly und Elsa ziehen ein. Beide haben bereits an der Deutschland-Version teilgenommen, für den Sieg hat es dort leider nicht gereicht. Nun ziehen die 33-jährige Wienerin und die 21-jährige Niederösterreicherin als erstes Paar erneut auf die Alm, mit dem Ziel, das Heimspiel für sich zu gewinnen.

In der Wiener Society wurde bereits im Juni über eine Teilnahme von Simone Lugner spekuliert – und bereits damals konnte die „Krone“ bestätigen: Es ist so.

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Simone Lugner: „Das wird spannend“
„Das wird spannend. Ich lerne zwar auf Events ständig neue Leute kennen, aber ich ziehe nicht mit ihnen zusammen, um auf engstem Raum zu leben“, sagt Lugner jetzt. Man darf sich jedenfalls auf ein paar äußerst interessante Begegnungen freuen.

ATV erhofft sich mit neuen Spielen und Herausforderungen sowie mit einem neuen Sendeplatz freitags um 20.15 Uhr eine weitere Steigerung der Zuschauerzahlen, zuletzt erreichte man zu Bestzeiten 182.000 Seher.

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