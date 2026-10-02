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Zoff, Männer, Tränen

Diese Skandale bringt Beverly mit ins Forsthaus

Stars & Society
02.10.2026 17:00
Beverly Cmua (rechts) zieht dieses Jahr ins Forsthaus Rampensau und hat in den vergangenen ...
Beverly Cmua (rechts) zieht dieses Jahr ins Forsthaus Rampensau und hat in den vergangenen Jahren kaum eine Reality-Baustelle ausgelassen.(Bild: ATV / Bernhard Eder)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Flirts, Tränen und ordentlich Zoff: Beverly Cmua hat in den vergangenen Jahren kaum eine Reality-Baustelle ausgelassen. Die Wienerin suchte im TV nach der großen Liebe, legte sich mit ihren Mitstreitern an und sorgte schon bei ihrem ersten „Forsthaus“-Besuch für Drama. Jetzt zieht die 33-Jährige gemeinsam mit Elsa Latifaj ins österreichische „Forsthaus Rampensau“ und will es diesmal besser machen.

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Ihre ersten TV-Erfahrungen sammelte Beverly bereits 2021 bei „Take Me Out“, einem größeren Reality-Publikum wurde sie aber zwei Jahre später bei „Beauty & The Nerd“ bekannt. Gemeinsam mit Space-Nerd Florian schaffte sie es dort sogar bis ins Finale und landete auf Platz zwei. Kurz darauf ging es für sie direkt zu „Ex on the Beach“. Dort sorgte vor allem ihr Flirt mit Bocc Özsu für Emotionen und Beverly zeigte sich schwer enttäuscht, als dieser sich anderweitig orientierte.

Heiße Szenen mit Diogo Sangre
Richtig turbulent wurde es wenig später bei „Forsthaus Rampensau Germany“. Dort knisterte es zwischen Beverly und Diogo Sangre gewaltig. Doch schnell kam der Verdacht auf, dass hinter dem Flirt auch Taktik stecken könnte. Beverly erklärte selbst, dass ihre Strategie funktioniere und sie Diogo und Flocke „ein bisschen“ einlullen würden. Gleichzeitig beteuerte sie, echtes Interesse an Diogo zu haben.

Kurz vor ihrem Exit eskalierte dann auch noch ein Streit mit Jada Karabas. Beverly störte sich daran, wie oft Jada und Joelina über ihre Mutter Danni Büchner sprachen. Am Ende mussten Beverly und Natascha als erstes Duo gehen. Und auch nach den Dreharbeiten war der Zoff nicht vorbei: Die einstigen Freundinnen distanzierten sich voneinander und blockierten sich schließlich gegenseitig auf Instagram.

Jimi Blue Ochsenknecht als „Perfect Match“
2025 suchte Beverly bei „Are You The One? Reality Stars in Love“ erneut nach dem passenden Mann und bekam dabei einen durchaus prominenten Treffer serviert: Ausgerechnet Jimi Blue Ochsenknecht entpuppte sich als eines ihrer „Perfect Matches“. Zur großen Reality-Liebe wurde die Paarung allerdings nicht.

Bei „Are You The One? Reality Stars in Love“ sorgte Beverly für heiße Flirts hitzige Diskussionen:

Schlagzeilen außerhalb des TV
Für Wirbel sorgte Beverly danach auch abseits der TV-Kameras. Im Herbst 2025 machte sie öffentlich schwere Vorwürfe gegen Reality-Star Can Kaplan. Dieser soll laut Beverly gleichzeitig mit mehreren Frauen angebandelt und sie belogen haben. Sie warf ihm unter anderem Manipulation, Spielchen mit Gefühlen und „emotional übergriffiges Verhalten“ vor und forderte öffentlich eine Entschuldigung bei den betroffenen Frauen.

Auch 2026 liefert Beverly weiter Reality-Drama. Bei „Good Luck Guys“ krachte es mit Garry Secret so heftig, dass bei ihr schließlich die Tränen flossen. Und selbst beim Exit gab es noch einen letzten Seitenhieb: Gemeinsam mit Max Wilschrey schnappte sie sich kurzerhand die Essensvorräte. Die Retourkutsche? Die anderen Kandidaten verwüsteten die Hütte.

Auch mit ihren bissigen Sprüchen wurde Beverly im Forsthaus schnell zum Reality-Dauerthema:

„Stempel aufdrücken“
Nun geht es für Beverly zurück dorthin, wo sie schon einmal ordentlich Schlagzeilen produziert hat. Diesmal allerdings ins österreichische „Forsthaus“ – und gemeinsam mit Elsa Latifaj. „Ich will dem Format diesmal meinen Stempel aufdrücken, denn an mein erstes Mal Forsthaus hab‘ ich ja keine guten Erinnerungen“, kündigt Beverly vor ihrem Einzug an.

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Ob die zweite Chance diesmal ruhiger verläuft? Ihre bisherige Reality-Karriere spricht zumindest dafür, dass es im Forsthaus mit Beverly nicht langweilig werden dürfte.

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