Diese Skandale bringt Beverly mit ins Forsthaus

Ihre ersten TV-Erfahrungen sammelte Beverly bereits 2021 bei „Take Me Out“, einem größeren Reality-Publikum wurde sie aber zwei Jahre später bei „Beauty & The Nerd“ bekannt. Gemeinsam mit Space-Nerd Florian schaffte sie es dort sogar bis ins Finale und landete auf Platz zwei. Kurz darauf ging es für sie direkt zu „Ex on the Beach“. Dort sorgte vor allem ihr Flirt mit Bocc Özsu für Emotionen und Beverly zeigte sich schwer enttäuscht, als dieser sich anderweitig orientierte.