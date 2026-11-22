Das weitläufig bekannte Konzept des Sprichworts „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“ sollte nicht in jeder Lebenslage Anwendung finden. Vor allem dann nicht, wenn wieder mal ein blöder Witz gemacht wird oder noch blöderer Spruch fällt, denn Gewalt an Frauen beginnt nicht erst bei einem körperlichen Übergriff, sondern schon viel früher. Es ist ein Thema, das – nicht nur, aber vor allem – angesichts des bevorstehenden, internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25.11. an Aktualität schwer zu überbieten ist und im Mittelpunkt der Kampagne „Schweigen“ steht. Von Alexander Reinberg, Patrick Wally, Daniel Rutz und Peter Praschinger als künstlerischer Kopf des Projekts initiiert, „geht es darum, Männer sichtbar in die Verantwortung zu nehmen und ein Zeichen gegen Wegsehen, Schweigen und die Normalisierung von Sexismus und Gewalt zu setzen“, erklärt Praschinger. Hinter dem Projekt steht keine große Organisation, keine üppigen Fördergelder, sondern nur eine beherzte Mannschaft, die unentgeltlich arbeitet, um die Welt ein Stück besser zu machen.