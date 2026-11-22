Von Paul Pizzera über Cornelius Obonya bis hin zu Dirk Stermann und Franz Müller – in der kraftvollen Kampagne „Schweigen“ werden zahlreiche männliche Stars laut, um der Gewalt an Frauen gemeinsam den Kampf anzusagen. Das Credo: „Den Mund aufmachen und Haltung zeigen!“
Das weitläufig bekannte Konzept des Sprichworts „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“ sollte nicht in jeder Lebenslage Anwendung finden. Vor allem dann nicht, wenn wieder mal ein blöder Witz gemacht wird oder noch blöderer Spruch fällt, denn Gewalt an Frauen beginnt nicht erst bei einem körperlichen Übergriff, sondern schon viel früher. Es ist ein Thema, das – nicht nur, aber vor allem – angesichts des bevorstehenden, internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25.11. an Aktualität schwer zu überbieten ist und im Mittelpunkt der Kampagne „Schweigen“ steht. Von Alexander Reinberg, Patrick Wally, Daniel Rutz und Peter Praschinger als künstlerischer Kopf des Projekts initiiert, „geht es darum, Männer sichtbar in die Verantwortung zu nehmen und ein Zeichen gegen Wegsehen, Schweigen und die Normalisierung von Sexismus und Gewalt zu setzen“, erklärt Praschinger. Hinter dem Projekt steht keine große Organisation, keine üppigen Fördergelder, sondern nur eine beherzte Mannschaft, die unentgeltlich arbeitet, um die Welt ein Stück besser zu machen.
Paul Pizzera: „So darfes nicht weitergehen!“
Ein Umstand, der bei vielen Männern großen Anklang fand, rund 40 von ihnen stellten sich schließlich in den Dienst der guten Sache – darunter zahlreiche bekannte Gesichter, wie die Schauspieler Cornelius Obonya und Aaron Karl, Moderator Dirk Stermann, Extremsportler Franz Müller oder Chartstürmer Paul Pizzera. „Gewalt gegen Frauen ist nicht nur das Ergebnis individueller Grenzüberschreitungen, sondern auch Ausdruck gesellschaftlicher Strukturen, in denen Wegsehen, Verharmlosung und falsch verstandene Loyalität viel zu lange als Neutralität durchgegangen sind“, kritisiert etwa Pizzera gegenüber der „Krone“. „Aber Schweigen ist nicht Neutralität. Schweigen ist stille Zustimmung. Und so darf es nicht weitergehen“, lautet der Aufruf des Musikers, der nicht lange überredet werden musste, an der Kampagne teilzunehmen, denn für ihn ist ganz klar, „dass man da sein Gesicht und seine Stimme dafür hergibt.“
In den 13 kraftvollen Schwarz-Weiß-Videos, die bis zum 10. Dezember erscheinen, ist der Appell unmissverständlich: „Wir sehen hin. Wir schweigen nicht. Nicht über Gewalt. Nicht über sexistische Witze. Nicht, wenn Grenzen überschritten werden.“
Eine Message, die ankommt, denn die bislang erschienenen Videos wurden in den sozialen Medien bereits mehr als 3,5 Millionen Mal abgerufen, was auch Initiator Praschinger tief berührt. „Ich bin selbst teilweise überwältigt davon. Was aus Wut und Verzweiflung mit einem Text am Küchentisch begann, ist inzwischen ,laut‘ geworden.“ Gut so, denn schweigen ist eben nicht immer Gold...
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