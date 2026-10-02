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„Tut so unfassbar weh“

Forsthaus-Beauty trauert um ihren „besten Freund“

Stars & Society
02.10.2026 18:38
Vanessa Kovtun trauert um ihren Hund „Buddy“.
Vanessa Kovtun trauert um ihren Hund „Buddy“.(Bild: Vanessa Kovtun)
Porträt von Charlotte Sequard-Poyer
Von Charlotte Sequard-Poyer

Schwere Zeiten für „Forsthaus Rampensau“-Kandidatin Vanessa Kovtun: Die Salzburgerin musste sich von ihrem Hund „Buddy“ verabschieden, der Rüde wurde gerade einmal fünfeinhalb Jahre alt. „Es tut so unfassbar weh, viel zu früh musstest du gehen“, zeigt sich die 26-Jährige in tiefer Trauer.

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„5,5 Jahre warst du mein bester Freund, Beschützer, mein kleines Baby“ – mit berührenden Worten nimmt Vanessa, die demnächst im „Forsthaus Rampensau“ zu sehen sein wird, Abschied von ihrem „Buddy“. 

Am Donnerstag musste die Salzburgerin ihren Hund, der unter Lymphknotenkrebs litt, von seinem Leiden erlösen. „Wir wollten ihm weitere Schmerzen ersparen“, so Vanessa.

„Verbindung, die ich nicht beschreiben kann“
Die „Forsthaus Rampensau“-Kandidatin traf auf „Buddy“ während der Corona-Pandemie in einem Zirkus. Dieser durfte damals aufgrund der Richtlinien Salzburg nicht mehr verlassen, Vanessa besuchte daraufhin regelmäßig die Zirkustiere. Unter ihnen lebte auch eine Boxerhündin mit ihren Welpen.

„Ich hatte ganz viele Welpen am Arm, aber als ich ,Buddy‘ in der Hand hielt, nuckelte er an meinem Finger und ist eingeschlafen. Von da an war eine Verbindung, die ich nicht beschreiben kann“, erinnert sich die 26-Jährige im Gespräch mit krone.at an die erste Begegnung mit ihrem Seelenhund.

Inmitten ihrer großen Trauer will Vanessa nun auf das Problem der Überzüchtungen von Rassehunden aufmerksam machen: „Der Vater von ,Buddy‘ war ein American Staffordshire. Mein Hund hatte viele Allergien, die unter anderem dem Lymphknotenkrebs begünstigt haben. Die Allergien kommen wiederum bei starken Überzüchtungen vermehrt vor. Man sollte also wirklich überlegen, ob man sich einen Hund aus einer Zucht holt ...“

Ihren „Buddy“, der während der „Forsthaus Rampensau“-Dreharbeiten von Vanessas Freundinnen betreut wurde, wird die Salzburgerin jedenfalls niemals vergessen: „Ich weiß, dass er immer auf mich aufpassen wird.“

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Wie sich Vanessa zusammen mit Kumpel „Krappi“ im „Forsthaus Rampensau“ schlägt, sehen Sie ab 9. Oktober auf JOYN und ATV.

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