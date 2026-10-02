Forsthaus-Beauty trauert um ihren „besten Freund“

Inmitten ihrer großen Trauer will Vanessa nun auf das Problem der Überzüchtungen von Rassehunden aufmerksam machen: „Der Vater von ,Buddy‘ war ein American Staffordshire. Mein Hund hatte viele Allergien, die unter anderem dem Lymphknotenkrebs begünstigt haben. Die Allergien kommen wiederum bei starken Überzüchtungen vermehrt vor. Man sollte also wirklich überlegen, ob man sich einen Hund aus einer Zucht holt ...“