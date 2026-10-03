Wird der Ausflug ins Forsthaus zum Härtetest?

Jede Menge Gemeindebau-Charme

Julian ist durch die Teilnahme an „Mein Gemeindebau“ bekannt. Auch auf Social Media hat er sich bereits eine Fangemeinde aufgebaut. Aufsehen erregte er zum Beispiel durch die Verwendung eines Pheromon-Parfüms. Durch seine Teilnahme an Forsthaus Rampensau möchte Julian noch mehr Follower gewinnen. Ob ihm das gelingt, wird sich bald zeigen. Papa möchte jedenfalls stets ein Auge auf ihn haben...