Wird der Ausflug ins Forsthaus zum Härtetest?

Julian und Tom schreiben 2026 ein neues Forsthaus-Kapitel. Erstmals zieht ein Vater-Sohn-Gespann auf die Alm. Die beiden sind optimistisch. Doch wird der Familienausflug auf Dauer zur Zerreißprobe für die Beziehung?
Gemeinsam mit Sohn Julian zieht Papa Tom ins „Forsthaus Rampensau“. Während Tom ein Auge auf seinen Sohnemann haben will, interessiert Julian vor allem der Sieg und das Preisgeld. Er möchte mit seiner Teilnahme aber auch neue Fans gewinnen. Immerhin habe er es „in den Muskeln“, wie er auf Instagram preisgibt. Auf die Frage, warum die beiden gewinnen sollten, antwortet Papa Tom mit: „Weil wir cool sind“.
Hier erklären Tom und Julian, warum sie glauben, dass sie im Forsthaus den Sieg abräumen:
Verstand und Muskeln
Die beiden halten zusammen, im Video erwähnt Tom, dass sie „schon so viel durchgemacht haben in ihrem Leben“. „Teamgeist, Familie, Freundlichkeit“, all das scheint den beiden sehr wichtig zu sein. Papa habe den Verstand, er die Muskeln, erwähnt Sohn Tom.
Papa passt auf
Doch was passiert, wenn Papa Tom plötzlich anderer Meinung ist als Sohn Julian? Immerhin gibt es im Forsthaus wenig Privatsphäre, jede Menge Konkurrenz und Aufgaben, bei denen Teamwork gefragt ist. Hier wird die Vater-Sohn-Beziehung definitiv auf die Probe gestellt.
Zudem soll Papa Tom dafür sorgen, dass Julian nicht völlig abhebt. Ob das auf die Dauer gut geht, wird sich zeigen. Julian möchte nämlich lieber seinen eigenen Kurs fahren.
Jede Menge Gemeindebau-Charme
Julian ist durch die Teilnahme an „Mein Gemeindebau“ bekannt. Auch auf Social Media hat er sich bereits eine Fangemeinde aufgebaut. Aufsehen erregte er zum Beispiel durch die Verwendung eines Pheromon-Parfüms. Durch seine Teilnahme an Forsthaus Rampensau möchte Julian noch mehr Follower gewinnen. Ob ihm das gelingt, wird sich bald zeigen. Papa möchte jedenfalls stets ein Auge auf ihn haben...
„Forsthaus Rampensau“ startet am 9. Oktober auf ATV und JOYN und läuft dann immer freitags ab 20:15 Uhr.
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