„Forsthaus Rampensau“-Star nackt vor dem Traktor!

Hüte an der richtigen Stelle

In einem Video zum Jungbauernkalender 2027, das offenbar zu heiß ist, als dass Instagram es uns einbinden lässt, posiert der Reality-Star gemeinsam mit mehreren Jungbauern-Kollegen vor einem Traktor. Von Jeans, Hemd oder klassischer Arbeitsmontur keine Spur. Stattdessen zeigen sich die österreichischen „Cowboys“ mit Hüten. Aber nicht am Kopf, sondern so geschickt platziert, um einen Skandal zu vermeiden.