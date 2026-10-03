„Forsthaus Rampensau“-Star nackt vor dem Traktor!

Die neue Staffel von „Forsthaus Rampensau“ steht in den Startlöchern und die Fans dürfen sich wieder auf Streit, Drama und emotionale Ausnahmesituationen freuen. Doch noch bevor die ersten Folgen laufen, sorgt ein ehemaliger ATV-Star für Aufsehen: Nacktaufnahmen des früheren „Forsthaus Rampensau“-Teilnehmers machen derzeit Schlagzeilen.
Es geht um Johannes Höfinger! Für den Jungbauernkalender 2027 zeigt sich der aus „Bauer sucht Frau International“ und „Forsthaus Rampensau“ bekannte Steirer komplett nackt mit anderen nackten Männern vor einem Traktor.
Hüte an der richtigen Stelle
In einem Video zum Jungbauernkalender 2027, das offenbar zu heiß ist, als dass Instagram es uns einbinden lässt, posiert der Reality-Star gemeinsam mit mehreren Jungbauern-Kollegen vor einem Traktor. Von Jeans, Hemd oder klassischer Arbeitsmontur keine Spur. Stattdessen zeigen sich die österreichischen „Cowboys“ mit Hüten. Aber nicht am Kopf, sondern so geschickt platziert, um einen Skandal zu vermeiden.
„Wir schmücken die letzte Seite“
„Wir schmücken die letzte Seite des Jungbauernkalenders 2027!!“, wird in dem Video verraten. Ein ziemlich heißer Vorgeschmack darauf, was die Käufer des neuen Kalenders erwartet. „Forsthaus Rampensau“-Pionierin Tara Tabitha, die in der ersten Staffel dabei war, reagierte sofort und fragte zur Sicherheit noch einmal nach, wann die Präsentation des Kalenders ist.
Schnelle Antwort: Am Mittwoch wird das Kalenderwerk auf der Wiener Kaiser Wiesn gefeiert. Der österreichische Jungbauernkalender ist bereits ein richtiger Klassiker unter den Jahresplanern geworden. Den Ersten gab es 2001 mit Jungbäuerinnen. Mittlerweile gibt es bereits seit einigen Jahren eine Edition mit Jungbauern.
Und wer weiß? Vielleicht gibt es ja irgendwann einmal ja auch einen „Forsthaus Rampensau“-Kalender? Wer heuer teilnimmt, erfahren Sie hier.
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