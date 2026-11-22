US-Sängerin Miley Cyrus (33) hat ihren Freund Maxx Morando (28) geheiratet. Die Trauung fand am Samstag in Palm Springs im Bundesstaat Kalifornien statt. Im Internet kursieren erste Fotos und Videos, die den Popstar während der Trauung mit Tränen in den Augen zeigen.
In einem emotionalen Video, das auf X veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie sich Cyrus während der Hochzeitszeremonie eine Träne aus dem Gesicht wischte (siehe Video unten).
Miley Cyrus: Emotionales Video von der Hochzeit
Atemberaubendes Brautkleid
Zudem gewährte sie Einblick in ihr atemberaubendes Brautkleid. Die 33-Jährige trug eine weiße Satin-Robe: bodenlang, langärmelig und vorne hochgeschlossen – dafür mit tiefem Rückenausschnitt. Der Rock-Schlagzeuger Maxx Morando heiratete im schwarzen Anzug.
Noch mehr Fotos von der Hochzeit:
Rockstar vollzog die Trauung
Wie das Magazin „TMZ“ berichtete, wurde auf einem Anwesen in Palm Springs, das einst Musik-Legende Frank Sinatra gehörte, gefeiert. Wayne Coyne (65), Frontmann der US-Band The Flaming Lips und langjähriger Freund von Miley Cyrus, vollzog die Trauung.
Seit Ende 2021 ein Paar
Cyrus und Morando sind seit Ende 2021 ein Paar und seit dem vergangenen Jahr verlobt. Wie der Popstar der britischen „Vogue“ verriet, lernten sie sich bei einem Blind Date kennen – wobei nur Cyrus nicht wusste, wen sie treffen würde. In einem Interview mit „The Cut“ schwärmte sie dann, in dem Musiker „jemanden gefunden“ zu haben, „der mir sehr viel bedeutet, mich wirklich gut behandelt und respektiert“.
Für Miley Cyrus ist es die zweite Ehe: 2018 heiratete sie Hollywood-Star Liam Hemsworth (36), im August 2019 folgte die Trennung. Die Scheidung wurde im Jänner 2020 rechtskräftig.
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