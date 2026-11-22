Seit Ende 2021 ein Paar

Cyrus und Morando sind seit Ende 2021 ein Paar und seit dem vergangenen Jahr verlobt. Wie der Popstar der britischen „Vogue“ verriet, lernten sie sich bei einem Blind Date kennen – wobei nur Cyrus nicht wusste, wen sie treffen würde. In einem Interview mit „The Cut“ schwärmte sie dann, in dem Musiker „jemanden gefunden“ zu haben, „der mir sehr viel bedeutet, mich wirklich gut behandelt und respektiert“.