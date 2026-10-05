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Diese Promis haben sich im Forsthaus verliebt

Stars & Society
05.10.2026 09:54
Elizabeth Pertschi hat bei „Forsthaus Rampensau“ 2025 ihre große Liebe gefunden.
Elizabeth Pertschi hat bei „Forsthaus Rampensau“ 2025 ihre große Liebe gefunden.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Wenn man über mehrere Tage und auf sehr engem Raum viel Zeit verbringt, kann es durchaus sein, dass man sich näherkommt. So manche Promis haben im „Forsthaus Rampensau“ schon miteinander angebandelt. Immo-Maklerin Elizabeth Pertschi und Maler Herbert Wallner lernten sich in Staffel 4 kennen – und mittlerweile lieben.

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Die meisten Flirts, die im Forsthaus passieren, bleiben nicht unbemerkt. Immerhin gibt es auf der Alm so gut wie keinen Ort (außer eine gesonderte Toilette), der nicht mit Kameras oder Mikros ausgestattet ist. Zwei Promis konnten im letzten Jahr dennoch gut verstecken, dass sie ein Auge aufeinander geworfen haben: Immobilien-Maklerin Elizabeth Pertschi und Maler Herbert Wallner. Nun machten die beiden ihre Liebe öffentlich.

Auf Alm verliebt
Elizabeth Pertschi lebte und arbeitete als Immobilien-Maklerin in Los Angeles. Sie ist bekannt aus Formaten wie „Very good for Hollywood“, „Bauer sucht Frau“ und „Immo Queens“. Wallner war mit Model Carmen Kreuzer ins Forsthaus gezogen, Pertschi nahm gemeinsam mit Freundin Vanessa am Format teil. 

Elizabeth zog mit „BFF“ Vanessa 2025 auf die Alm.
Elizabeth zog mit „BFF“ Vanessa 2025 auf die Alm.(Bild: ProsiebenSat1Puls4/Bernhard Eder )
Herbert Wallner nahm Model Carmen Kreuzer mit ins Forsthaus.
Herbert Wallner nahm Model Carmen Kreuzer mit ins Forsthaus.(Bild: ProsiebenSat1Puls4/Bernhard Eder)

Monatelanges Versteckspiel 
Ihre Liebesgeschichte begann bei „Forsthaus Rampensau“. Dabei gelang den beiden das (fast) Unmögliche: Ihr Interesse aneinander blieb unbemerkt. Blicke trafen sich –  Herbert habe Elizabeth irgendwann zugeflüstert, dass sie sich auch mal außerhalb des Formats treffen müssten. Und dazu kam es auch.

Allerdings hielten die beiden ihre Liebe vorerst geheim, sie trafen sich heimlich und im Ausland, sodass niemand ihre Beziehung durchschaute.

Auf Instagram teilte Elizabeth Pertschi einen Beitrag, indem sie ihre Liebesbeziehung zu Herbert öffentlich machte:

Schwerer Schicksalsschlag
Sich zu treffen, war anfangs gar nicht so einfach. Elizabeth lebte in den USA und musste aufgrund ihres Visums sogar einige Zeit in Serbien überbrücken. Herbert besuchte sie regelmäßig, holte seine Liebste nach Österreich. Dann ein schwerer Schicksalsschlag für Elizabeth: Ihr Vater und damit einer ihrer wichtigsten Bezugspersonen starb dieses Jahr. Eine Ellenbogen-Operation machte der Immobilienmaklerin zudem zu schaffen. Doch Herbert war da, stand ihr in der Trauerphase besonders zur Seite und unterstützte seine Liebste, wo es ging. 

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Bald vor den Altar? 
Ob bei den beiden bald die Hochzeitsglocken läuten? Hier gebe es tatsächlich konkrete Pläne. Auch eine Reise quer durch die Vereinigten Staaten stünde an. Die beiden haben bewiesen: „Forsthaus Rampensau“ ist mehr als nur ein Wettkampf. Hier kann man durch aus die große Liebe finden. Vielleicht gibt es in der vierten Staffel, die am Freitag anläuft, die nächste Romanze mit Happy End? 

„Forsthaus Rampensau“ startet am 9. Oktober auf ATV und JOYN und läuft dann immer freitags ab 20:15 Uhr.

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