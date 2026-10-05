Diese Promis haben sich im Forsthaus verliebt

Schwerer Schicksalsschlag

Sich zu treffen, war anfangs gar nicht so einfach. Elizabeth lebte in den USA und musste aufgrund ihres Visums sogar einige Zeit in Serbien überbrücken. Herbert besuchte sie regelmäßig, holte seine Liebste nach Österreich. Dann ein schwerer Schicksalsschlag für Elizabeth: Ihr Vater und damit einer ihrer wichtigsten Bezugspersonen starb dieses Jahr. Eine Ellenbogen-Operation machte der Immobilienmaklerin zudem zu schaffen. Doch Herbert war da, stand ihr in der Trauerphase besonders zur Seite und unterstützte seine Liebste, wo es ging.