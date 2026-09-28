OnlyFans-Beautys sorgten im Forsthaus für Erregung

Man kennt sie von „Teenager werden Mütter“, aber auch auf OnlyFans lässt Lisa die Herzen ihrer Fans höher schlagen. Jetzt mischt die 28-Jährige das „Forsthaus Rampensau“ auf – und machte schon vor dem Einzug eine schlüpfrige Ansage. Ob sie auf der Alm für so viel „Erregung“ sorgen wird wie so manch andere OnlyFans-Beauty?
„Ich hab‘ nicht nur Lust aufs Forsthaus, ich hab‘ immer Lust“, schmunzelte Lisa, die mit Freund Geri auf die Kärntner Alm ziehen wird, vielsagend. Und lässt noch weiter aufhorchen: Denn wie Lisa vorab ankündigte, will sie im Forsthaus keinesfalls auf Sex verzichten. Ob sie und Geri aufs Ganze gehen werden? Man darf gespannt sein ...
Denn wahre Fans von „Forsthaus Rampensau“ wissen: Lisa ist längst nicht die erste OnlyFans-Beauty, die auf der Kärntner Alm für „Erregung“ sorgen könnte.
Bei Linda fielen die Hemmungen
Erst im letzten Jahr fielen bei „Tinderreisen“-Star Linda (fast) alle Hemmungen! Da wurde gefummelt, geknutscht und es wurden im Jacuzzi Dinge gemacht, die nicht mehr ganz jugendfrei waren. Ganz zum Entsetzen der anderen Alm-Bewohner ...
Auch auf Instagram und OnlyFans heizt Linda ihren Fans ein:
Doppelte OnlyFans-Power
Und auch schon in Staffel zwei ging es heiß her – und das gleich doppelt. Denn mit Costina und Miss Jackson zogen gleich zwei echte OnlyFans-Granaten ins „Forsthaus Rampensau“ ein. Doppelte Kurven-Power, die die Zuschauer – und die anderen Rampensäue – durchaus ins Schwitzen brachte.
Tara verkaufte alte Zehennägel
Und auch Reality-TV-Ikone Tara Tabitha machte bereits Erfahrungen mit OnlyFans. Auf der Bezahlplattform versorgte sie ihre Fans nicht nur mit intimen Schnappschüssen, sondern verkaufte auch getragene High Heels und Socken, aber sogar alte Fußnägel.
Wer sich jetzt auf die Suche macht, der wird allerdings enttäuscht sein: Denn ihren Account legte Tara, die in der ersten Staffel von „Forsthaus Rampensau“ am Start war, schon vor längerer Zeit auf Eis.
Auf Instagram zeigt sich Tara gerne mal von ihrer sexy Seite, ihren OnlyFans-Account betreibt sie allerdings schon länger nicht mehr:
„Forsthaus Rampensau“ startet am 9. Oktober auf ATV und JOYN und ist danach jeden Freitag ab 20:15 Uhr zu sehen.
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