Simone Lugner gesteht ihre größte Forsthaus-Angst

Wird Simone mit ihren Mitbewohnern warm werden?

Doch wie kommt Simone überhaupt auf den Gedanken, dass ihr im Forsthaus fad werden könnte? Die Antwort liegt laut der Ex-„Dancing Stars“-Kandidatin auf der Hand: „Es ist ja so, dass man, ja zwar mit vielen fremden Menschen, aber man ist eingesperrt in diesem Raum.“ Sie sei allerdings niemand, der sich „immer nur an einem Ort befindet“, klärte Simone auf.