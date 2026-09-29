Simone Lugner gesteht ihre größte Forsthaus-Angst

Mega-Zoff auf der Alm, knallharte Prüfungen oder gnadenlose Kontrahenten? Vor dem Start der ATV-Kultshow „Forsthaus Rampensau“ am 9. Oktober verriet Simone Lugner, wovor sie sich am meisten fürchtet. Und die Antwort überrascht!
Wer das „Forsthaus Rampensau“ kennt, der weiß: Bei diesem Format geht es immer wild zu. Da wird geflirtet, gestritten und um 20.000 Euro Preisgeld gekämpft – und das oft mit harten Bandagen.
Umso überraschender ist da die Antwort von Simone Lugner auf die Frage, wovor sie, wenn sie an ihre Zeit auf der Kärntner Alm denkt, die größte Sorge hat – nämlich, tot umzufallen, weil es dort so fad ist!
„Fast so etwas Ähnliches wie ein Tod“
„Früher dachte ich, man kann sterben vor Langeweile. Mittlerweile weiß ich, man stirbt nicht, aber es ist fast so etwas Ähnliches wie ein Tod“, plauderte die Witwe von Baumeister Richard Lugner kurz vor ihren Einzug ins Forsthaus aus.
In diesem Clip verrät Simone Lugner ihre Sorgen vor dem Einzug ins „Forsthaus Rampensau“:
Sie sei neugierig und „ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen nervös“, plauderte Simone, die mit Zirkusdirektor Alexander einzieht, weiter aus. „Aber ich mache mir sonst eigentlich die meiste Zeit über Sorgen, dass mir dort fad wird“, setzte sie nach.
Wird Simone mit ihren Mitbewohnern warm werden?
Doch wie kommt Simone überhaupt auf den Gedanken, dass ihr im Forsthaus fad werden könnte? Die Antwort liegt laut der Ex-„Dancing Stars“-Kandidatin auf der Hand: „Es ist ja so, dass man, ja zwar mit vielen fremden Menschen, aber man ist eingesperrt in diesem Raum.“ Sie sei allerdings niemand, der sich „immer nur an einem Ort befindet“, klärte Simone auf.
„Und ich weiß auch nicht, ob ich mit diesen Personen, die da drinnen sind, auch so socialisen kann“, fügte sie an. „Und was mache ich dann den ganzen Tag, wenn es dort nichts gibt? Kein Handy, kein Buch zum Lesen, kein Fernseher, keine Musik, kein gar nichts.“
„Es wird alles, außer langweilig“
Ganz anders sieht das Lugners Teampartner Alexander: „Also ich bin mir sicher, dass sehr viel passiert und vor allem eskaliert. Es wird eine Schlammschlacht geben, es wird heiß und kalt, es wird laut und leise. Ich glaube, es wird alles, außer langweilig.“
Dem können wir nur zustimmen – und sind schon jetzt gespannt darauf, welche Skandale und Skandälchen das „Forsthaus Rampensau“ in seiner 5. Staffel wieder parat hat ...
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