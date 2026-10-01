Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wir erklären die Show!

Darum geht es beim ATV-Kult „Forsthaus Rampensau“!

Stars & Society
01.10.2026 10:00
Mit Alexander Schneller an ihrer Seite wagt sich Simone Lugner ins „Forsthaus Rampensau“ und ...
Mit Alexander Schneller an ihrer Seite wagt sich Simone Lugner ins „Forsthaus Rampensau“ und stellt sich dem wohl verrücktesten TV-Abenteuer des Jahres. Wie die Kult-Show funktioniert und welcher Gewinn auf die Promis wartet, erfahren Sie hier!(Bild: ATV/Bernhard Eder)
Porträt von krone.at
Von krone.at

30 Kameras, kein Luxus und jede Menge Wickel! Bei „Forsthaus Rampensau“ werden Österreichs Reality-Stars, einige neu in diesem Job, in einer abgelegenen Kärntner Berghütte aufeinander losgelassen. Doch wie funktioniert die Kultshow eigentlich? Wer fliegt raus, wer darf bleiben und wer kassiert die 20.000 Euro? Wir geben unser Bestes, das alles zu erklären!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei „Forsthaus Rampensau“ treffen Promis, Influencer und TV-Bekanntheiten auf engstem Raum aufeinander. Statt Wellness und Hüttenromantik gibt es Zores, taktische Spielchen und die Fetzen fliegen – manchmal verbal, manchmal von teilnehmenden Körpern. 30 Kameras verpassen keine Whirlpool-Unschicklichkeit, keine Sauforgie, keinen Streit und garantiert kein Bettgeflüster! 

Doch was müssen die Kandidaten eigentlich tun, um zu gewinnen? Und warum kann eine einzige Nominierung plötzlich das Aus bedeuten?

Das Konzept der ATV-Realityshow
Das Konzept der ATV-Realityshow ist schnell erklärt: Prominente und mehr oder weniger bekannte Reality-TV-Gesichter ziehen jeweils zu zweit in ein abgelegenes Forsthaus im Kärntner Lavanttal. Auf rund 1300 Metern Seehöhe müssen sie gemeinsam wohnen, essen und sich den Herausforderungen stellen. 

Lesen Sie auch:
Bald geht‘s wieder los! Wer zieht heuer ins „Forsthaus Rampensau“? Wir haben vorm Start der ...
„Forsthaus Rampensau“
Sie ziehen auf Alm: Alle Kandidaten im Überblick
28.09.2026

Ob Liebespaar, Freunde, Verwandte oder eigens zusammengestellte Duos – die Kandidaten treten immer als Zweierteam an. Wer sonst noch einzieht, wissen sie zunächst nicht. Die Überraschung beim Öffnen der Haustür ist daher oft groß.

Kein Luxus, keine Privatsphäre, dafür jede Menge Zündstoff
Doch lange bleibt keine Zeit zum Durchatmen. Denn auf engstem Raum prallen nach dem Container-Prinzip anderer bekannter Realityformate völlig unterschiedliche Charaktere aufeinander. Es gibt Mehrbettzimmer, die man sich teilen muss. Wer schläft bei wem, ist immer das Erste, was geklärt werden muss.

Und wer sich schon am ersten Tag nicht ausstehen kann, muss trotzdem miteinander auskommen. Gerade in den Schlafräumen prallen oft Welten aufeinander. Wer geht wann ins Bad? Wie wird es mit der Sauberkeit gehalten wie mit intimen Bedürfnissen? 

Lesen Sie auch:
Elsa (links) zieht zusammen mit Beverly ins österreichische Forsthaus Rampensau.
Forsthaus Rampensau
Elsa Latifaj: Diese TV-Eklats machten sie bekannt
29.09.2026
Reality-TV
Beverly und Elsa sind erste „Forsthaus“-Mieter
24.08.2026

Bei diesen Spielen geht es um alles
Wer glaubt, dass es beim Zusammenleben allein um Sympathien und Streitigkeiten geht, irrt. Denn die Promi-Paare müssen sich auch in unterschiedlichen Wettkämpfen beweisen. Mal sind Geschicklichkeit und Köpfchen gefragt, mal körperlicher Einsatz oder eine gehörige Portion Glück.

Die Spiele sind keineswegs bloß ein Zeitvertreib. Wer gewinnt, kann sich entscheidende Vorteile sichern. Je nach Herausforderung winken etwa Immunität oder besondere Rechte bei den Nominierungen. Damit können sich die Paare vor dem drohenden Aus schützen oder ihren Konkurrenten das Leben schwer machen.

Lesen Sie auch:
„Teenager werden Mütter“-Star Lisa ist auch auf OnlyFans aktiv und will jetzt das „Forsthaus ...
Schon vor „TWM“-Lisa
OnlyFans-Beautys sorgten im Forsthaus für Erregung
28.09.2026

Beim großen Absägen wird gnadenlos aussortiert
Und genau hier beginnt das taktische Spiel. Denn wer sich mit den richtigen Leuten verbündet, kann sich einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Doch in einer Realityshow, in der jeder gewinnen will, ist auf Freundschaften nicht immer Verlass.

Richtig ernst wird es beim sogenannten „großen Absägen“. Hier müssen die Promi-Paare ihre Mitstreiter nominieren. Wer die meisten Stimmen von den anderen erhält, muss um seinen Verbleib im Forsthaus bangen.

Dabei geht es längst nicht immer fair oder freundschaftlich zu. Manche Kandidaten schmieden geheime Bündnisse, andere stimmen aus persönlichen Gründen gegen ihre Konkurrenten. Und manchmal reicht schon ein einziger Streit, um plötzlich ganz oben auf der Abschussliste zu stehen.

Lesen Sie auch:
Zwischen Gossip und Glamour: Die Drag-Queens Philisha und Shira wollen das „Forsthaus Rampensau“ ...
Es wird glamourös!
Drag-Queens ziehen ins „Forsthaus Rampensau“
02.09.2026

Spannung durch „Raus-Rein-Spiel“
Doch selbst eine Nominierung muss noch nicht das endgültige Aus bedeuten. Bei bestimmten Entscheidungen bekommen die betroffenen Paare in einem sogenannten „Raus-Rein-Spiel“ eine weitere Chance. Dabei können sie sich gegen ein anderes Duo durchsetzen und zurück ins Forsthaus kämpfen.

Das macht die Show besonders unberechenbar: Wer sich bereits auf dem Weg nach draußen wähnt, kann plötzlich wieder mitten im Rennen um den Sieg sein.

Lesen Sie auch:
Simone Lugner über den Dächern Wiens – hier befindet sie sich aktuell jedenfalls nicht mehr.
Wie der Rubel rollt
Lugners streng geheime „Forsthaus Rampensau“-Gage
09.06.2026

Nur ein Paar gewinnt 20.000 Euro
Mit jeder Runde wird die Luft im Forsthaus dünner. Immer mehr Paare müssen ihre Koffer packen, während die verbliebenen Kandidaten dem großen Ziel näherkommen. Am Ende stehen sich zwei Duos im Finale gegenüber.

Dort entscheidet ein letztes Spiel über den Sieg. Nur ein Paar darf sich schließlich „Rampensau“ nennen und neben der Gage auch die 20.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen.

Lesen Sie auch:
So sehen Sieger aus: Ferry und Marvin feiern mit Schampus-Flasche und Scheck ihren Sieg bei der ...
„Forsthaus“-Sieger
Marvin & Ferry: „Erzählen unseren Enkeln davon“
08.01.2026

Vier Staffeln seit 2022
Seit dem Start im Jahr 2022 wurden vier Staffeln ausgestrahlt. In der ersten Staffel sicherten sich Luis und Lev den Titel. 2023 triumphierten Satans Bratan und Mio. In der dritten Staffel 2024 setzten sich Sarah Fritzenwanker und Stefan Aigner durch. Die vierte Staffel 2025 gewannen schließlich Ferry und Marvin.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
01.10.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
152.864 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
125.619 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
97.152 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1086 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
945 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
898 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Mehr Stars & Society
Neustart im Ausland?
Cora Schumacher plagen Geldsorgen: „Es wird eng!“
Wir erklären die Show!
Darum geht es beim ATV-Kult „Forsthaus Rampensau“!
Dritte Ehe für Komiker
Heimliche Hochzeit: Jim Carrey hat Ja gesagt!
Nach Konzert-Eklat
Macklemore: „Free Palestine Tour“ ist ausverkauft
Ohne Grund zu nennen
Konzerte von Kanye West in Russland abgesagt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf