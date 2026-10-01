Darum geht es beim ATV-Kult „Forsthaus Rampensau“!

Kein Luxus, keine Privatsphäre, dafür jede Menge Zündstoff

Doch lange bleibt keine Zeit zum Durchatmen. Denn auf engstem Raum prallen nach dem Container-Prinzip anderer bekannter Realityformate völlig unterschiedliche Charaktere aufeinander. Es gibt Mehrbettzimmer, die man sich teilen muss. Wer schläft bei wem, ist immer das Erste, was geklärt werden muss.