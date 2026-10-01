Darum geht es beim ATV-Kult „Forsthaus Rampensau“!

30 Kameras, kein Luxus und jede Menge Wickel! Bei „Forsthaus Rampensau“ werden Österreichs Reality-Stars, einige neu in diesem Job, in einer abgelegenen Kärntner Berghütte aufeinander losgelassen. Doch wie funktioniert die Kultshow eigentlich? Wer fliegt raus, wer darf bleiben und wer kassiert die 20.000 Euro? Wir geben unser Bestes, das alles zu erklären!
Bei „Forsthaus Rampensau“ treffen Promis, Influencer und TV-Bekanntheiten auf engstem Raum aufeinander. Statt Wellness und Hüttenromantik gibt es Zores, taktische Spielchen und die Fetzen fliegen – manchmal verbal, manchmal von teilnehmenden Körpern. 30 Kameras verpassen keine Whirlpool-Unschicklichkeit, keine Sauforgie, keinen Streit und garantiert kein Bettgeflüster!
Doch was müssen die Kandidaten eigentlich tun, um zu gewinnen? Und warum kann eine einzige Nominierung plötzlich das Aus bedeuten?
Das Konzept der ATV-Realityshow
Das Konzept der ATV-Realityshow ist schnell erklärt: Prominente und mehr oder weniger bekannte Reality-TV-Gesichter ziehen jeweils zu zweit in ein abgelegenes Forsthaus im Kärntner Lavanttal. Auf rund 1300 Metern Seehöhe müssen sie gemeinsam wohnen, essen und sich den Herausforderungen stellen.
Ob Liebespaar, Freunde, Verwandte oder eigens zusammengestellte Duos – die Kandidaten treten immer als Zweierteam an. Wer sonst noch einzieht, wissen sie zunächst nicht. Die Überraschung beim Öffnen der Haustür ist daher oft groß.
Kein Luxus, keine Privatsphäre, dafür jede Menge Zündstoff
Doch lange bleibt keine Zeit zum Durchatmen. Denn auf engstem Raum prallen nach dem Container-Prinzip anderer bekannter Realityformate völlig unterschiedliche Charaktere aufeinander. Es gibt Mehrbettzimmer, die man sich teilen muss. Wer schläft bei wem, ist immer das Erste, was geklärt werden muss.
Und wer sich schon am ersten Tag nicht ausstehen kann, muss trotzdem miteinander auskommen. Gerade in den Schlafräumen prallen oft Welten aufeinander. Wer geht wann ins Bad? Wie wird es mit der Sauberkeit gehalten wie mit intimen Bedürfnissen?
Bei diesen Spielen geht es um alles
Wer glaubt, dass es beim Zusammenleben allein um Sympathien und Streitigkeiten geht, irrt. Denn die Promi-Paare müssen sich auch in unterschiedlichen Wettkämpfen beweisen. Mal sind Geschicklichkeit und Köpfchen gefragt, mal körperlicher Einsatz oder eine gehörige Portion Glück.
Die Spiele sind keineswegs bloß ein Zeitvertreib. Wer gewinnt, kann sich entscheidende Vorteile sichern. Je nach Herausforderung winken etwa Immunität oder besondere Rechte bei den Nominierungen. Damit können sich die Paare vor dem drohenden Aus schützen oder ihren Konkurrenten das Leben schwer machen.
Beim großen Absägen wird gnadenlos aussortiert
Und genau hier beginnt das taktische Spiel. Denn wer sich mit den richtigen Leuten verbündet, kann sich einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Doch in einer Realityshow, in der jeder gewinnen will, ist auf Freundschaften nicht immer Verlass.
Richtig ernst wird es beim sogenannten „großen Absägen“. Hier müssen die Promi-Paare ihre Mitstreiter nominieren. Wer die meisten Stimmen von den anderen erhält, muss um seinen Verbleib im Forsthaus bangen.
Dabei geht es längst nicht immer fair oder freundschaftlich zu. Manche Kandidaten schmieden geheime Bündnisse, andere stimmen aus persönlichen Gründen gegen ihre Konkurrenten. Und manchmal reicht schon ein einziger Streit, um plötzlich ganz oben auf der Abschussliste zu stehen.
Spannung durch „Raus-Rein-Spiel“
Doch selbst eine Nominierung muss noch nicht das endgültige Aus bedeuten. Bei bestimmten Entscheidungen bekommen die betroffenen Paare in einem sogenannten „Raus-Rein-Spiel“ eine weitere Chance. Dabei können sie sich gegen ein anderes Duo durchsetzen und zurück ins Forsthaus kämpfen.
Das macht die Show besonders unberechenbar: Wer sich bereits auf dem Weg nach draußen wähnt, kann plötzlich wieder mitten im Rennen um den Sieg sein.
Nur ein Paar gewinnt 20.000 Euro
Mit jeder Runde wird die Luft im Forsthaus dünner. Immer mehr Paare müssen ihre Koffer packen, während die verbliebenen Kandidaten dem großen Ziel näherkommen. Am Ende stehen sich zwei Duos im Finale gegenüber.
Dort entscheidet ein letztes Spiel über den Sieg. Nur ein Paar darf sich schließlich „Rampensau“ nennen und neben der Gage auch die 20.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen.
Vier Staffeln seit 2022
Seit dem Start im Jahr 2022 wurden vier Staffeln ausgestrahlt. In der ersten Staffel sicherten sich Luis und Lev den Titel. 2023 triumphierten Satans Bratan und Mio. In der dritten Staffel 2024 setzten sich Sarah Fritzenwanker und Stefan Aigner durch. Die vierte Staffel 2025 gewannen schließlich Ferry und Marvin.
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