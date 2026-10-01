Vor dem „Forsthaus“: Lisas wildes Marcell-Drama

Liebe trotz Knast: Lisa hielt zu Marcell

Dann kam Lisa und mit ihr das nächste Kapitel in Marcells Beziehungs-Achterbahn. Schon der Start ihrer Liebesgeschichte hatte es in sich: Als Lisa Marcell kennenlernte, war sie hochschwanger von einem anderen Mann und Marcell noch mit Vanessa verheiratet. Trotzdem wurden die beiden später ein Paar. Was folgte, war ein jahrelanges Liebes-Hin-und-her mit Trennungen, Versöhnungen und reichlich Drama.