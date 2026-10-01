Vor dem „Forsthaus“: Lisas wildes Marcell-Drama

Bei „Forsthaus Rampensau“ zeigt sich Lisa jetzt frisch verliebt mit ihrem neuen Freund Geri. Doch bevor der an ihrer Seite war, sorgte vor allem ihr Ex-Freund und „Teenager werden Mütter“-Urgestein Marcell für reichlich Schlagzeilen: Trennungen, Versöhnungen, Knast und jede Menge Drama inklusive.
Schon lange vor Lisa war Marcells Liebesleben Thema bei „Teenager werden Mütter“. Mit Kerstin bekam er zwei Töchter, später folgte Vanessa, mit der er ebenfalls zwei Kinder bekam und 2017 sogar vor den Traualtar trat. Auch diese Ehe hielt nicht. Kerstin blieb Reality-Fans übrigens ebenfalls erhalten: Sie zog 2022 mit ihrem damaligen Freund Scott ins „Forsthaus Rampensau“.
Auch Marcell-Ex Kerstin war bereits im „Forsthaus Rampensau“ zu sehen und sorgte für Schlagzeilen:
Liebe trotz Knast: Lisa hielt zu Marcell
Dann kam Lisa und mit ihr das nächste Kapitel in Marcells Beziehungs-Achterbahn. Schon der Start ihrer Liebesgeschichte hatte es in sich: Als Lisa Marcell kennenlernte, war sie hochschwanger von einem anderen Mann und Marcell noch mit Vanessa verheiratet. Trotzdem wurden die beiden später ein Paar. Was folgte, war ein jahrelanges Liebes-Hin-und-her mit Trennungen, Versöhnungen und reichlich Drama.
Richtig heftig wurde es, als Lisa bei „Teenager werden Mütter“ schwere Vorwürfe gegen ihren Ex erhob und auch von körperlichen Übergriffen während der Beziehung sprach. Endgültig voneinander los kamen die beiden trotzdem nicht. Selbst als Marcell im Gefängnis saß, hielt Lisa zeitweise noch zu ihm und besuchte ihn hinter Gittern.
Doch die Versöhnung hielt nicht lange. Lisa behauptete später sogar, Marcell habe sie während seiner Haft mit einer anderen Frau betrogen. Danach war endgültig Schluss – zumindest mit der Beziehung.
Die Beziehung zwischen Lisa und Marcell war von Anfang an turbulent:
Dann schnappte sich ihre Freundin den Ex
Denn aus Lisas Leben verschwand Marcell trotzdem nicht. Ausgerechnet ihre Freundin Gina, die Lisa während seiner Haft noch unterstützt hatte, kam anschließend mit ihm zusammen. Die einstigen Freundinnen lieferten sich daraufhin bei „Teenager werden Mütter“ einen heftigen Zoff.
Überraschender DNA-Test
Und auch um Lisas Sohn Matheo wurde es kurios: Marcell war zunächst offiziell als Vater eingetragen. Ein DNA-Test zeigte später jedoch, dass er nicht der leibliche Papa ist. Die Geschichte beschäftigte Lisa noch Jahre später, weil die Vaterschaft auch rechtlich geklärt werden musste.
„Bonus-Papa“ Geri
Inzwischen hat Lisa einen neuen Mann an ihrer Seite. Geri bezeichnet sich selbst als „Bonus-Papa“ von Matheo und unterstützt Lisa bei der Betreuung. Kennengelernt haben sich die beiden während eines Capital-Bra-Konzerts, nur einen Monat später folgte bereits der Heiratsantrag.
Nach Trennungs-Chaos, Knast-Drama und Vaterschaftswirbel mit Marcell beginnt für Lisa jetzt ein neues Kapitel. Ob dabei auch ihr berühmter Ex und die turbulente gemeinsame Vergangenheit zur Sprache kommen?
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